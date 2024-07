“The Family”, le trame dall’8 al 12 luglio 2024

Aslan scopre che un uomo, mandato dalla madre, lo segue per ottenere informazioni sulla sua fidanzata. Decide quindi di organizzare una cena a sorpresa per presentare Devin alla sua famiglia. La loro relazione diventa sempre più sincera e Aslan realizza che Devin è una donna fiera e autonoma. Hulya, tuttavia, non si dà per vinta e persiste nel mettere i bastoni tra le ruote alla coppia, ma a causa di un equivoco, è la sorella di Devin a trovarsi in pericolo.