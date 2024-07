“The family”, tutte le curiosità sulla nuova soap turca

Il nuovo appuntamento del pomeriggio di Canale 5, ruota intorno all’amore tra una psicologa e un capoclan Stefano Gradi







Crimini, misteri e passione si intrecciano nella nuova soap “The family” appena arrivata nei pomeriggi estivi di Canale 5. Adattamento turco della famosissima serie americana “I Soprano”, vede come protagonista maschile l’affascinante Kivanc Tatlitug, già conosciuto dal pubblico grazie alle serie tv “Brave and beautiful” e “La ragazza e l’ufficiale”. Invece qui l’attore interpreta Aslan Soykan, rampollo di un clan potente che, dopo la morte del padre, si trova suo malgrado ad assumere il ruolo di capo famiglia, prendendo in mano tutti gli affari che spesso sfociano nell’illegalità e in traffici illeciti. Uomo di successo e circondato dal lusso, sotto la maschera del cinico nasconde un profondo malessere a causa delle pressioni cui è sottoposto. Ma la sua vita cambia improvvisamente quando, durante un viaggio in aereo, conosce la bellissima Devin (Serenay Sarikaya), una psicologa forte e tenace che cerca di superare un passato difficile. Il colpo di fulmine è immediato, ma per vivere serenamente il loro amore i due dovranno affrontare mille ostacoli. Specialmente l’ostilità di Hulya (Nur Surer), la madre di Aslan, che farà di tutto per separarli, ritenendo Devin una minaccia per la sua famiglia. Ma anche la giovane psicologa, dal canto suo, ha seri problemi familiari da affrontare: la sorella Yagmur (Yusra Geyik) è tossicodipendente e affetta da disturbo borderline della personalità, mentre la madre Nese è bipolare. Quest’ultima è interpretata da Ipek Tenolcay, attrice già conosciuta dal pubblico per aver vestito i panni di Huma Divit Erdamar in “DayDreamer Le ali del sogno”.

I protagonisti

Nato ad Adana (la quinta città turca per popolazione), Kivanc Tatlitug a tutto pensava fuorché a fare l’attore. Ha infatti giocato a basket a livello professionale (e contemporaneamente si è laureato all’Università Kultur di Istanbul), finché un incidente serio lo ha costretto a interrompere la carriera sportiva. Spinto dalla madre ha poi intrapreso il lavoro di modello iniziando parallelamente a recitare in diverse serie e film turchi. La grande occasione di “The family” è arrivata nel 2023, quando gli è stata appunto affidata la parte di Aslan, che inizialmente doveva andare a Ibrahim Celikkol (che abbiamo visto in “Terra amara” nel ruolo di Hakan, e che ora presta il volto a Mehdi in “My home my destiny” su Canale 5). «È stato interessante interpretare Aslan, un uomo che mette in discussione la sua vita per un amore a prima vista. Io sono molto diverso, non credo nei colpi di fulmine, sono per i rapporti che si costruiscono lentamente e si consolidano pian piano. Penso che sia fondamentale per creare una relazione più stabile, con delle basi solide» ha detto Kivanc Tatlitug, che è sposato dal 2016 con la stilista Basak Dizer da cui ha avuto il figlio Kurt Efe nel 2022. Mentre si è ritrovata perfettamente nel personaggio di Devin l’attrice Serenay Sarikaya, che è diventata famosissima in Turchia grazie alla serie “Medcezir”, il remake del serial statunitense “The O.C.”: «La psicologia mi ha sempre affascinato, ho letto parecchi libri. Capire sé stessi, le proprie emozioni e i propri sentimenti è molto importante, perché ti aiuta a entrare in empatia con gli altri, a gestire correttamente le relazioni» ha dichiarato.

Due star sui social

Amati dal pubblico turco, entrambi gli attori sono anche seguitissimi sui social, in particolare su Instagram, dove Kivanc e Serenay spopolano con rispettivamente 4,6 e 10,7 milioni di follower. Sui due protagonisti della soap si è espressa, con parole di elogio, la collega attrice Nur Surer: «Serenay è molto disciplinata sul set. Ma anche una donna simpatica e ironica. Durante le pause cantavamo in continuazione. Ha una bellissima voce e conosce migliaia di canzoni. Kivanc fa imitazioni incredibilmente divertenti ed è perfino un bravo cuoco».

Le ambientazioni

A fare da cornice alla storia ci sono paesaggi mozzafiato. La serie è stata girata tra Istanbul, Smirne e altre località sulla costa del mar Egeo. Tra le magnifiche location spicca il Muhsinzade Inn, un edificio storico di Istanbul che ha più di 250 anni. Restaurato e aperto come hotel con il nome di Han 1772, ospita un ristorante spettacolare che ha fatto da set per diverse scene. Mentre la casa in cui Aslan vive con la famiglia si trova nella zona della foresta boschiva poco fuori Istanbul. Avveniristica, infine, è l’abitazione di Atilla (Ushan Cakir), l’antagonista di Aslan: una splendida costruzione situata lontano dalla città.