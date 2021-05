Torna il bellissimo Can Yaman in “Mr. Wrong”

L’attore turco, noto per alcune fortunate serie tv, dal 31 maggio è su Canale 5 in una nuova soap Can Yaman Barbara Mosconi







Per la gioia delle telespettatrici, Can Yaman, l’attore turco che da quattro anni impazza nella tv italiana, dal 31 maggio torna su Canale 5 con una nuova serie televisiva. Il titolo internazionale, tradotto quasi letteralmente dall’originale, è “Mr. Wrong”, ossia “L’uomo sbagliato”. Che poi Can (che in turco si pronuncia Jan o Gian) sarebbe, invece, l’uomo giusto per migliaia di persone che lo adorano, gli scrivono, lo seguono e inseguono ormai dappertutto. «Sono assediato dai fan, donne all’80 percento» ha ammesso. «Mi scrivono lettere molto poetiche, sento che mi amano davvero».

Una coppia collaudata (in scena)

Ameranno senz’altro anche questa nuova avventura quotidiana dove accanto al bell’attore, ormai più famoso in Italia che in patria, c’è la collega Özge Gürel. Viene così ricostituita la coppia della serie “Bitter Sweet”, che due estati fa aveva fatto sognare le platee del primo pomeriggio. Lì il sottotitolo era “Ingredienti d’amore”, qui è “Lezioni d’amore”. Perché al centro di queste storie, si sa, c’è sempre lo stesso sentimento, tormentato, contrastato, ignorato, nascosto, ma infine trionfatore. Lì un ricco e brillante imprenditore assumeva come chef personale una cuoca giovane e squattrinata, qui le cose sono un po’ diverse, ma il lieto fine e il romanticismo sono assicurati.

Così inizia “Mr Wrong”

Si tratta nel dettaglio di una storia moderna dove Can Yaman interpreta uno scapolo impenitente e dongiovanni rinomato. Özge Gürel è una ragazza appena lasciata dal fidanzato e ha anche perso il lavoro. Si ritrovano vicini di casa, in un attico favoloso con tanto di piscina, e lui decide di insegnare a lei i trucchi per catturare l’uomo perfetto. In cambio lei dovrà fingere di essere la sua fidanzata e accompagnarlo al matrimonio della sorella. «La ricetta dell’amore non è fatta solo di ingredienti, per metterli insieme occorre un maestro» recita il promo della serie. Il maestro si può immaginare chi sia. La vera novità è che questa volta Can non ha la parte del principe azzurro senza macchia e senza paura che salva la Cenerentola di turno, anzi è assai discolo. La serie è andata in onda in Turchia la scorsa estate. La Fox, il canale che la trasmetteva, aveva già annunciato una seconda stagione, quando all’improvviso ha deciso di sospenderla. Eppure queste commedie romantiche nate sul Bosforo hanno da tempo trovato un grande seguito in tutto il mondo, soprattutto in Sud America e in Europa dell’Est, e ultimamente anche negli Stati Uniti.

E all’orizzonte c’è Sandokan

Can Yaman ormai vive quasi stabilmente in Italia dove ha trovato, si fa per dire, l’America. Del resto lui ha sempre raccontato che quando si trattò di scegliere un liceo “buono” a Istanbul non ci pensò su molto e optò per quello italiano. Per quanto in questi due anni si sia messo a rinfrescare la lingua, nelle serie tv è ancora doppiato. Sua, invece, la voce (due battute) nello spot della pasta De Cecco girato lo scorso gennaio (e diretto dal regista, anche lui di origini turche, Ferzan Ozpetek), dove Can Yaman compare nello stesso ristorante frequentato da Claudia Gerini. Nel frattempo l’attore è stato scritturato dalla casa di produzione Lux Vide e l’11 marzo ha fatto un’apparizione nella puntata finale della serie “Che Dio ci aiuti 6” nelle vesti (si fa per dire, visto che spesso e volentieri appare a torso nudo mostrando bicipiti e pettorali perfetti) di un barista, pericolosa tentazione per la novizia Francesca Chillemi. Risultato: 6 milioni di spettatori e 27 percento di share. Subito dopo è stato annunciato che proprio lui sarà “la Tigre della Malesia” nel remake di “Sandokan” (ruolo che in passato è stato interpretato da Kabir Bedi): per questo il bel Yaman si è messo d’impegno ad allenarsi in palestra e a impratichirsi in arrampicata, combattimenti, scherma, equitazione meglio di una controfigura.

Romantici tramonti con Diletta

Chiamato a esprimersi sul suo ideale di donna, Can ha fatto i nomi di Monica Bellucci, Penélope Cruz e Angelina Jolie, distribuendolo equamente fra Italia, Spagna e Stati Uniti. Italiana è, intanto, l’attuale fidanzata, Diletta Leotta, conduttrice e volto sportivo di Dazn, con la quale si è più volte immortalato sullo sfondo di tramonti infuocati o in pose romantiche. Sempre sotto la mira dei paparazzi, la relazione ha scatenato gli scommettitori sulla tenuta futura. Ma i fan non se ne curano e inondano di milioni di cuoricini ogni immagine che ritrae la coppia più bella e, ovviamente, fotogenica del momento.