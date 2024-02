Tra i dolci amori di “Terra amara” con Zuleyha e Hakan

«Sono grata al mio personaggio, in lei convivono forza e fragilità» dice Hilal Altinbilek. «Che sogno calarsi negli Anni 70» racconta Ibrahim Celikkol Simona De Gregorio







Era il 4 luglio del 2022 quando nel pomeriggio di Canale 5 approdava la soap turca “Terra amara”. E fin dalla prima puntata si è capito che, grazie al mix di passione, gelosie, intrighi e vendette, sarebbe stata un successo. Ma la serie, ambientata negli Anni 70, ha superato ogni aspettativa, rivelandosi un vero e proprio fenomeno televisivo. Acclamata dal pubblico, ha toccato il picco di 3.223.434 di telespettatori e raggiunto il 26% di share, tanto che Mediaset ha deciso di mandarla in onda anche in prima serata, dove ha dato filo da torcere persino alla concorrenza più agguerrita. Un trionfo che deve molto alla sua eroina: Zuleyha, protagonista assoluta della soap. E allora abbiamo voluto conoscere meglio l’attrice che la interpreta: Hilal Altinbilek.

Chi è Zuleyha, la protagonista assoluta della soap

Hilal nasce a Smirne, in Turchia, l’11 febbraio 1991. Sin da bambina ama la recitazione e prende lezioni presso il Contemporary Drama Ensemble della sua città. Conclusi gli studi superiori, si laurea in Economia aziendale ma continua a studiare recitazione presso il Müjdat Gezen Arts Center (Msm) Actor Studio di Istanbul. E comincia a recitare in alcune serie turche finché, nel 2018, viene scelta per interpretare la giovane Zuleyha. «Recitare è sempre stato il mio sogno» rivela l’attrice. «E ho sempre avuto il sostegno dei miei genitori. Sono una figlia molto fortunata in molti sensi. Mia madre e mio padre sono persone speciali. Mi hanno preparato nel miglior modo ad affrontare la vita».

In merito al personaggio di Zuleyha, che l’ha consacrata star, Hilal dice: «Sono molto grata di questa opportunità, mi ha permesso di esprimere me stessa e ho cercato di rendere tutte le sfumature di Zuleyha. In lei convivono fragilità e forza, sconforto e determinazione».

Cosa fa l’attrice nel tempo libero? «Ne ho poco, ma amo il mare e quando ho tempo mi concedo una vacanza in una località marittima. Inoltre adoro la natura, e se mi sento un po’ inquieta fare una passeggiata nel bosco mi riporta immediatamente in me. E mi piace trascorrere del tempo con il mio cane: è un beagle, razza di cui vado matta. Mi interesso abbastanza di astrologia e, siccome Giove è uno dei miei pianeti preferiti, l’ho chiamato così. Se ne avrò un altro, potrei chiamarlo... Venere!».

Quanto alla moda, l’attrice non ha uno stile definito: «Il mio look è condizionato dall’umore, che si riflette ogni giorno nei miei vestiti e nei colori che indosso. Il capo fondamentale per me è la maglietta bianca, che posso abbinare con qualsiasi cosa creando un mix semplice o chic».

L’attrice ama prendersi cura di sé: «Presto molta attenzione alla cura della mia pelle, metto sempre una crema idratante e nutriente mattina e sera. E cerco di seguire un’alimentazione corretta. Se ho mangiato troppo, o poco sano, compenso il giorno successivo. Bevo molta acqua e consumo uno yogurt prima di andare a letto».

Tra le curiosità che riguardano l’attrice c’è l’interesse per la numerologia: «Le date in cui ho ricevuto buone notizie, le date di nascita delle persone che amo, la mia data di nascita, hanno aumentato la mia “simpatia” per certi numeri... Pertanto, quando decido il numero del mio posto sull’aereo, o il giorno in cui devo fissare un appuntamento importante, scelgo quelli che considero fortunati».

Ospite di Silvia Toffanin nello studio di “Verissimo”, la Altinbilek ha rivelato di essere fidanzata con l’imprenditore Mehmet Can Uzun: «Siamo molto felici. Ho trovato in lui un compagno, un amico, un complice». Hilal ha poi detto che un giorno vorrebbe diventare mamma: «È un desiderio che ho, anche se penso che non sia un percorso facile. Pur avendo un forte senso di responsabilità e una naturale propensione materna, ci sono momenti in cui il pensiero di diventare madre mi spaventa un po’. Tuttavia, un giorno mi piacerebbe realizzare questo sogno».

Chi è Hakan, il bel volto maschile

L’attore turco Ibrahim Celikkol arriva nella serie interpretando Mehmet Kara, ma è una falsa identità. In realtà è Hakan Gumusoglu, imprenditore ex socio di Demir e azionista al 50% della Yaman Holding. Scaltro e calcolatore, il suo scopo iniziale di impossessarsi della fortuna degli Yaman viene meno quando comincia a provare qualcosa per Zuleyha. «Hakan è un uomo complesso, con tante sfumature, che riserva continue sorprese e colpi di scena. E recitare in costume è stato fantastico, soprattutto calarsi negli Anni 70, un’epoca lontana ma con un’energia speciale» ha spiegato Celikkol. L’attore ha iniziato la carriera come modello, per poi avvicinarsi alla recitazione. In poco tempo è diventato un volto popolare grazie alle serie tv e ai film a cui ha preso parte nel suo Paese. Da noi si è fatto conoscere con la soap “My home my destiny” (disponibile su Mediaset Infinity), dove interpreta il ruolo di Mehdi, l’uomo che vive una travagliata storia d’amore con Zeynep (Demet Ozdemir).

Fisico atletico, da giovane ha giocato a basket a livello agonistico. «L’attività fisica per me è sempre stata importante, mi alleno anche tre volte al giorno» dice. Ibrahim è stato sposato con l’imprenditrice Mihre Mutlu, dalla quale ha avuto il figlio Ali, nato nel 2019. «La paternità mi ha cambiato la vita. Non ho mai provato un’emozione così forte» confessa. Oggi Celikkol ha una relazione con la scrittrice di libri di cucina Natali Yarcan e di lei dice: «La nostra è una relazione magica, sono un uomo fortunato, è il mio tesoro!».

Gli altri due uomini di Zuleyha

Yilmaz, l’amore mai dimenticato

Dopo tante vicissitudini e dolori, quando Yilmaz e Zuleyha stavano per coronare il loro sogno d’amore, il giovane perde la vita in seguito a un incidente stradale. «“Terra amara” è un prodotto fortissimo, perché racconta di un periodo storico difficile ed è capace di trasmettere emozioni profonde, è coinvolgente. E ho voluto molto bene a Yilmaz, ho dato tutto me stesso per calarmi nel ruolo» ha dichiarato Ugur Gunes, che lo interpreta.

Demir, il marito geloso ma pentito

Il potente Demir Yaman si era innamorato perdutamente di Zuleyha, facendo di tutto per tenerla lontana da Yilmaz. Ma il dolore per la perdita della madre lo ha cambiato e, dopo la morte di Yilmaz, Zuleyha si è avvicinata al marito. A interpretarlo, Murat Unalmis, che dice: «Ho amato Demir perché ha tante sfaccettature e ha avuto un’evoluzione nella storia. Quello che mi piace più di lui è il suo lato sentimentale, in cui mi riconosco».

Dai costumi alla location, quante curiosità dietro lo schermo