“Tradimento”: la trama della puntata del 1° dicembre 2024

La trama della puntata di “Tradimento”, la serie tv turca su una famiglia che sembra perfetta, in onda su Canale 5 domenica 1° dicembre in prima serata.

Domenica 1° dicembre ore 21.20

Guzide Yenersoy è un rispettato giudice del tribunale di famiglia sposata da 30 anni con Tarik, del quale è profondamente innamorata. Insieme hanno due splendidi figli, Ozan e Oylum. La sua famiglia è un esempio per tutti: suo marito Tarik è un avvocato esperto e di successo con un proprio studio legale; il figlio Ozan lavora come ingegnere in un'impresa di costruzioni, mentre la figlia Oylum frequenta la facoltà di medicina, non per sua scelta ma per compiacere la madre. Mentre tutto sembra andare bene nella vita della famiglia Yenersoy, si scopre che dietro un'apparenza di amore e fiducia si celano segreti inaspettati e difficili da accettare.

Guzide scopre, ben presto, che ogni membro della famiglia che lei ama, e a cui ha dedicato la sua intera vita, le sta mentendo. Guzide, infatti, ignora che Oylum ha deciso di inseguire i suoi sogni a tutti i costi, è all'oscuro dei piani di Ozan e, soprattutto, del fatto che Tarik, suo marito da trent'anni, ha una seconda famiglia da ben cinque anni. Quando la verità su suo marito Tarik viene a galla per puro caso, la vita di Guzide viene completamente stravolta e lei sarà costretta ad affrontare la dura realtà, fatta di bugie e tradimenti.

Tarik fa la spola tra le sue due famiglie, ciascuna ignara dell'esistenza dell'altra e affida a Ozan un milione di dollari in contanti, da tenere nascosti per conto di Oltan. Tolga scopre che Oylum non è ad Amsterdam e che è stata espulsa dalla facoltà di medicina e la aiuta affinchè Guzide non lo scopra. Dopo l'ennesima delusione sul lavoro per una mancata promozione, Ozan lascia credere a Lara e a sua madre Guzide di aver ottenuto la direzione di un progetto importante, ma è tutta una menzogna.

Ozan si licenzia e, spronato dal suo amico Kaan e attratto dal denaro facile, investe di nascosto in una criptovaluta i soldi affidatigli da suo padre. Poche ore dopo, Kaan telefona a Ozan e gli dice che hanno perso tutto il denaro investito, perché la criptomoneta acquistata si è rivelata una truffa.

Guzide è alle prese con i preparativi per festeggiare il trentesimo anniversario di matrimonio con suo marito Tarik. Il figlio, Ozan, è preoccupato per il denaro che suo padre gli ha affidato e che lui ha perso a causa di un investimento sbagliato. La figlia, Oylum, è in procinto di andare a New York insieme a Tim, mentendo ai genitori riguardo alla sua permanenza ad Amsterdam. Nel pomeriggio, Guzide, ispeziona la casa di una donna coinvolta in un caso su cui sta lavorando.