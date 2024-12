“Tradimento”: trama, cast, episodi e location

Dal 1° dicembre va in onda la dizi con protagonista Hunkar di "Terra Amara". Vahide Perçin in "Tradimento". Credit: © RTI Mediaset. Paolo Di Lorenzo







Si intitola "Tradimento" ed è la nuova serie turca in onda dal 1° dicembre ogni domenica in prima serata su Canale 5. Lo ha reso noto Mediaset, ufficializzando l'approdo in Italia di "Aldatmak" ("Tradire" in turco), celebre serial dal Paese della Mezzaluna che vede protagonista Vahide Perçin, l’amatissima Hunkar Yaman di "Terra Amara".

La trama

Come è di rigore nella serialità turca, anche "Tradimento" pone al centro un dramma familiare, in cui una fitta rete di bugie, omissioni e segreti finisce per compromettere la tenuta dei rapporti che legano i protagonisti.

Güzide Özgüder (Vahide Perçin) è una rispettata giudice di famiglia: è conosciuta e rispettata per essere una donna rigorosa, sorretta da sani principi e contraddistinta da un carattere inflessibile. A Güzide piace avere la situazione in pugno sia a casa sia al lavoro.

Güzide tiene tantissimo alla sua famiglia: è sposata da trent'anni con Tarik (Mustafa Uğurlu), un avvocato di successo a capo dle proprio studio. I due hanno da due figli: Ozan (Yusuf Çim), ingegnere civile impiegato presso una rinomata azienda di costruzioni e la più giovane, Oylum (Feyza Sevil Güngör), che da tre anni studia medicina nei Paesi Bassi.

Sulla carta, la famiglia Yenersoy sembra il ritratto della serenità. Quello che Güzide ignora è che ciascun membro della sua famiglia le nasconde molti segreti. A cominciare da Oylum, che sta disertando la facoltà di Medicina in gran segreto, impegnata coi preparativi per trasferirsi negli Stati Uniti dove intende coronare il sogno di studiare danza contemporanea. Il tutto con l'aiuto di Tolga (Caner Sahin), amico di famiglia incrociato per caso in aeroporto e che diventa suo complice nell'impresa.

Le cose si complicano ancora di più quando l'impulsivo Ozan, il figlio maggiore di Güzide, non ottiene la promozione che sperava. Su consiglio di un amico, il ragazzo investe nelle criptovalute, mandando in fumo un ingente capitale di denaro che un amico del padre aveva affidato a quest'ultimo.

Ancora più doloroso è il segreto che nasconde proprio Tarik: il marito della giudice ha una seconda famiglia che ha tenuto nascosto a tutti per ben cinque anni. Nemmeno Yesim (Asena Girisken), l'amante di Tarik, è a conoscenza del fatto che lui ha una moglie.

Quando la verità viene a galla, sta a Güzide decidere come affrontare queste rivelazioni che, come un terremoto, stravolgono la sua vita. La donna decide di allontanarsi dal marito per voltare pagina: è proprio a questo punto che ritorna nella sua vita Ali Sezai (Ercan Kesal), una sua vecchia conoscenza dei tempi dell'università. Oggi Ali Sezai è un avvocato di successo, che però non ha mai smesso di amare Güzide nonostante questa fosse sposata. Quando apprende della fine del matrimonio di lei, Ali le si riavvicina con la speranza di poter concretizzare il loro amore.

Dov'è girata la serie

Quali sono le ambientazioni di "Tradimento"? La serie è stata girata a Istanbul, nel distretto di Beşiktaş e nel quartiere di Galata.

Il cast

Oltre a Vahide Perçin, la serie è ricca di volti già noti al nostro pubblico grazie alla popolarità che le dizi, così si chiamano le soap turche in patria, hanno raggiunto negli ultimi anni qui in Italia. Nel cast della serie figurano, per citarne alcuni, anche Aras Aydın visto in "Cherry Season" nel ruolo di Emre, Özlem Tokaslan che è stata una delle protagoniste di "DayDreamer - Le ali del sogno" e anche İlayda Çevik, volto della perfida Betül di "Terra Amara".

Nella serie appaiono anche Ercan Kesal (Ali Sezai), Feyza Sevil Güngör (Oylum), Yusuf Çim (Ozan), İrem Tuncer (Serra), Nursel Köse (Mualla), Mustafa Uğurlu (Tarık), Cem Bender (Oltan), Caner Şahin (Tolga), Defne Samyeli (Elmas), Asena Girişken (Yeşim), Cem Sürgit (Ümit), Meltem Baytok (Nazan), Canan Ürekil (Zynep), Merve Altınkaya (Burcu), Selin Kahraman (Zeliş), Tarık Ündüz (Selçuk), Berkay Ateş (Kahraman), Alize Gördüm (Azra), Yeşim Salkım (Zennure) ed Emin Günenç (Dündar Terzioğlu).

Episodi

La serie è composta da due stagioni di - rispettivamente - 35 e 36 episodi. È bene fare una precisazione: ciascun episodio turco ha una durata di circa 130 minuti, mentre l'edizione italiana ha un minutaggio di 45 minuti a episodio. Questo significa, a grandi linee, che un episodio turco corrisponde a più di tre episodi italiani. In Turchia, la serie è stata trasmessa dall'emittente ATV a partire dal 22 settembre fino al giugno di quest'anno. Produce la serie Tims&B Productions, lo studio che, tra i tanti titoli, ha realizzato anche la mitica "Terra Amara".

Streaming

In streaming, gli episodi saranno resi disponibili su Mediaset Infinity in concomitanza della loro messa in onda su Canale 5.

Il trailer