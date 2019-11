Una vita, le trame dal 25 novembre al 1° dicembre 2019

domenica 1° dicembre

A casa Alday, durante il ricevimento per celebrare il talento di Lucía nel restauro, si presenta anche padre Telmo, che pur non essendo stato invitato, è deciso a rompere le uova nel paniere a Samuel. Felipe mette alle strette Alicia sommergendola di domande tecniche sull'arte, la donna tergiversa e riferisce a Samuel che l'avvocato e Celia sospettano di lei. Samuel le intima di lasciare al più presto il quartiere. Le domestiche decidono di indire una nuova gara di dolci per decretare il vero vincitore del concorso che loro considerano truccato. Carmen chiede a Servante se conosce qualcuno che le possa prestare dei soldi. Raúl è inebriato dalle frottole che gli propina Javier. Carmen tenta di metterlo in guardia da suo padre, ma il ragazzino non le dà retta.

Venancio avverte Susana e Rosina che gli Escalona potrebbero andarle a cercare per vendicarsi della morte di Alexis. La notizia sconvolge le due donne, che iniziano a comportarsi stranamente. L'inaugurazione del laboratorio di Lucia ha grande successo. Samuel informa Lucia che andrà fuori città per qualche giorno alla ricerca di nuove opere da restaurare e le affida le chiavi del suo appartamento per poter lavorare. Servante annuncia che il concorso di dolci verrà ripetuto e che donna Celia lo patrocinerà donando 50 pesetas in premio al vincitore. La giuria sarà composta proprio da Celia e Servante. Alicia, dopo aver lasciato la casa di Celia e Felipe senza congedarsi da nessuno, incontra Telmo e gli dice che racconterà la verità a Lucia, in cambio di una notte con lui. Telmo, venuto a conoscenza dell'assenza di Samuel, entra in laboratorio per parlare da solo con Lucia.