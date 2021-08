Tuba Büyüküstün è Sühan di “Brave and Beautiful”

I cinefili la ricorderanno per il ruolo della misteriosa Neval nel film Rosso "Istanbul" di Ferzan Özpetek. Ma ora tutti la conoscono come Sühan di "Brave and Beautiful", la seguitissima soap di Canale 5. E in Turchia, suo Paese d’origine, Tuba Büyüküstün è considerata una delle attrici piu talentuose. Dopo una laurea in costume e design, ha intrapreso la carriera di modella approdando poi alla recitazione.

Nel suo curriculum compaiono tante serie. Ma la svolta avviene con "Brave and Beautiful" con Kıvanç Tatlıtug, dove interpreta una giovane appartenente a una ricca famiglia. Prima, però, Tuba è passata attraverso molti ruoli: dall’umile ragazza a una designer di successo. «Ciò che preferisco di questo lavoro è poter continuare a essere una bimba. Giocare come facevo da piccola, calarmi in personaggi diversi tra loro, fingendo di vivere in una favola» ha detto.

Ma, oltre alla carriera, Tuba ha tanti interessi: «Scrivo e dipingo quadri, ho lavorato dietro la macchina da presa, ho anche sperimentato il canto» ha rivelato. In tutto questo si inseriesce il suo ruolo più importante: fare la mamma delle due gemelle Maya e Toprak (9 anni), avute dall’ex marito, l’attore e regista Onur Saylak. «Gestire lavoro e famiglia non è semplice. Ma credo che sia proprio la complessità a rendere la vita più piacevole e stimolante» ha detto l’attrice, che è assorbita anche dal suo impegno come ambasciatrice Unicef per i diritti dell’infanzia. E l’amore? Al momento non sembra esserci spazio. Nonostante il gossip le attribuisca periodicamente dei flirt, lei mantiene grande riservatezza sull’argomento.