Ugur Gunes, il protagonista di “Terra amara”, si è raccontato a “Verissimo”

È la soap del momento e ogni pomeriggio registra ascolti record, con punte di 3 milioni di spettatori. Passioni, intrighi e colpi di scena di "Terra amara" conquistano e appassionano tutti. E in particolare emoziona la storia tormentata tra Yilmaz (Ugur Gunes) e Zuleyha (Hilal Altinbilek). La giovane si trova costretta a sposare Demir (Murat Unalmis) per salvare il suo amato, che a sua volta, credendo di aver perso la donna della sua vita, convola a nozze con la dottoressa Mujgan (Melike Ipek Yalova). E proprio l’affascinante Yilmaz, o meglio Ugur Gunes, è stato ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo". Ecco che cosa ha raccontato.

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

L’attore è nato e vive in Turchia, che insieme alla Siria è stata colpita dal terribile terremoto dello scorso 6 febbraio. E al suo Paese devastato va il primo pensiero: «Io ero a Istanbul e lì non lo abbiamo sentito. La mia famiglia si trovava ad Ankara e sta bene...Molte persone hanno avuto la casa distrutta, molte altre sono morte per il terremoto. Riusciremo a superare questi momenti ma spero che nessuno mai più soffra così tanto». E davanti alle immagini agghiaccianti di quei terribili momenti che hanno sconvolto il sud della Turchia e il nord della Siria, non trattiene la commozione: «È doloroso, una situazione impossibile da descrivere... In quella zona ho anche tanti amici. La famiglia di uno di loro è rimasta sotto le macerie ma per fortuna sono stati tutti tirati fuori, dopo diverse ore».

Riguardo al successo ottenuto con "Terra amara", Ugur è ancora incredulo: «Sinceramente non me lo aspettavo. Non è facile gestire la popolarità ma questo è un aspetto del mio lavoro. E pensare che da bambino non immaginava proprio un futuro così. Volevo fare altre cose, per esempio il pilota. Poi mi sono iscritto all’università... Quando ho scelto di fare l’attore i miei genitori erano contrari. Ma mi sono impegnato molto e adesso anche loro sono orgogliosi di me».

Se Yilmaz ha una vita sentimentale molto burrascosa, per Ugur è decisamente diverso: «Attualmente sono single e da molto tempo. Non ho una vita sentimentale turbolenta, anzi non ce l’ho per niente (ride)». E in merito all suo ruolo nella soap dice: «Per alcuni aspetti Yilmaz ha molto di me, ed è stato un capitolo molto importante. Quando ho letto la sceneggiatura mi è piaciuto molto, l’ho adorato».

E in merito al nostro Paese che lo ha accolto così calorosamente, rivela: «È la prima volta che vengo in Italia. L’Italia è bellissima, tornerò qui spesso. Per me è stato molto emozionante. Turchi e italiani si assomigliano tanto». E se l’Italia gli chiedesse di lavorare qui? «Certo, perché no. Molto volentieri. Anzi, lo vorrei tanto» conclude l’attore.