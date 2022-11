“Un altro domani”, le anticipazioni: cara Diana, devi fare un passo indietro

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 25 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

Che mamma Diana (Cristina de Inza) abbia finalmente capito che Julia (Laura Ledesma) è esasperata dalla sua costante presenza? Come altro potrebbe interpretare il fatto che sua figlia sia arrivata a organizzarle una cena fuori con Mario (Chema Adeva) per guadagnarsi una serata tutta per lei e Sergio (Miguel Brocca)? Lo stesso Sergio dà man forte alla sua innamorata cercando di spiegare alla “suocera” che non è facile ricostruire una vita di coppia avendo lei sempre... tra i piedi. Diana, dunque, arriva alla decisione di trasferirsi nell’albergo di Tirso (Oliver Ruano). Peccato che la mattina successiva si ripresenti a casa di Julia… Ma per Diana la questione della casa è complicata e presto scopriremo perché. Facendo il nostro consueto salto indietro nel tempo, troviamo che anche a Rio Muni ci sono forti tensioni: Carmen (Amparo Piñero) e Victor (Jon Lopez) sono ai ferri corti. Per fortuna che ci sono Linda (Esperanza Guardado) e Ines (Barbara Oteiza) che si danno da fare perché gli scricchiolii nella coppia non diventino una frattura insanabile.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 18 novembre)

La ritrovata vita “coniugale” di Julia e Sergio è complicata da Diana, sempre più assillante. Sergio cerca di capire che cosa ci sia di così interessante nei diari di Carmen che Julia legge con passione, ma lei non gli svela il “segreto”. Neppure Erik riesce a togliere Dani dai pensieri di Cloe. Nel passato, Kiros dice a Carmen che vuole andarsene da Rio Muni: lei, però, fa di tutto per fargli cambiare idea e tenerlo vicino a sé. Ventura confessa a Patricia che le armi servono ai nativi per attaccare l’esercito spagnolo.

Le anticipazioni dal 21 al 25 novembre