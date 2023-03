“Un altro domani”, le anticipazioni: Carmen chiede aiuto a Kiros

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 7 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







Carmen (Amparo Piñero) sa che la scelta di aiutare Victor (Jon Lopez) è molto pericolosa. Non bastassero la sua consapevolezza e le voci che corrono nella comunità coloniale di Rio Muni, che considera il figlio di Ventura (Iago Garcia) uno scandaloso traditore, ora ci pensa anche suo padre Francisco (Sebastian Haro) a consigliarle la massima cautela. Nascondere Victor è uno “scherzo” che può costare caro. Carmen, però, non cambia idea: lui è innocente e lei lo aiuterà a fuggire dalla Guinea Spagnola. Il primo passo è trovare l’aiuto di Kiros (Ivan Mendes) per organizzare il piano. Trasferiamoci ora a Robledillo, ai giorni nostri. Erik (Alex Mola) è in crisi totale. Il mondo gli è crollato addosso quando ha visto la madre Olga (Monica Miranda) e lo zio Tirso (Oliver Ruano) baciarsi: in quel momento si è azzerato ogni progresso fatto per “riaprirsi”, per vivere la normale vita di un ragazzo. Ora rischia addirittura di venir denunciato da Mario (Chema Adeva) per avergli rotto il giradischi. Chi aiuterà Erik a ritrovare un equilibrio?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 al 31 marzo)

Enoa dice a Kiros che non lo sposerà: è inutile farlo se non si amano; Enoa comunica questa decisione anche a Francisco e Patricia, aggiungendo che Kiros non è il padre del figlio che aspetta. Carmen riesce a rintracciare Victor e un biglietto anonimo le conferma che Victor è innocente. La Guardia Coloniale indaga sulla morte di Alicia. Diana cerca invano di dissuadere Sergio dal proseguire nella “guerra” contro Julia. Infuriato per il bacio tra Tirso e Olga, Erik combina un grosso guaio alla Festa dei Veterani.

Le anticipazioni dal 3 al 7 aprile