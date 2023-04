“Un altro domani”, le anticipazioni: Carmen indaga su Patricia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 21 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

Quando tutto è pronto per la fuga di Victor (Jon Lopez), e Carmen (Amparo Piñero) e Ines (Barbara Oteiza) vanno al rifugio per salutarlo, il ragazzo si accorge che in sua madre c’è qualcosa che gli impone di cambiare i suoi piani. Decide quindi di costituirsi, forte però di un patto con suo padre: lui manterrà un segreto, ma Ventura (Iago Garcia) lo dovrà fare uscire al più presto dalla cella. La scelta di Victor sconvolge Rio Muni, e soprattutto inquieta i veri cospiratori. Lo svolgersi delle cose ha convinto sia lui sia Carmen che un ruolo chiave nel complotto debba averlo Patricia (Silvia Acosta). Come smascherarla? Ai giorni nostri, continuano le peripezie di Julia (Laura Ledesma). Nonostante l’impegno di tutti, l’ebanisteria è a un piccolo passo dal fallimento e Sergio (Miguel Brocca) è sempre più identificato come il vero cattivo. Julia arriva a sospettare che lui abbia anche rubato i preziosi progetti di mobili della nonna.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 14 aprile)

Carmen ottiene da suo padre i soldi per far scappare Victor; con l’aiuto di Kiros, la fuga ora può diventare realtà. La Guardia Coloniale sembra vicina alla soluzione del “caso Alicia”. Julia ottiene un colloquio con la titolare di un negozio importante, ma, complici le mosse di Sergio (che rifiuta i soldi che Diana vorrebbe dargli per togliersi di mezzo), la situazione non migliora affatto. Tirso e Olga riescono a trovare il modo di evitare che Mario denunci Erik, ma il giovane non sembra affatto disposto a chinare il capo.

Le anticipazioni dal 17 al 21 aprile