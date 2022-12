“Un altro domani”, le anticipazioni: Carmen non sa a che cosa va incontro

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







Ormai è disastro tra Carmen (Amparo Piñero) e Victor (Jon Lopez). La ragazza vuole abbandonare Rio Muni e dunque si mette in moto il “meccanismo” che fatalmente porterà a far saltare il fidanzamento, con tutti i guai che ciò comporterà. Non sa, la sventurata, che alle sue spalle si agitano tempeste tali da renderle impossibile scegliere il suo destino. Per cominciare, Carmen non sa che Patricia (Silvia Acosta) sta intercettando le lettere che lei spedisce alla madre e le sostituisce con altre piene di bugie. Succede, poi, che un incontro notturno con Kiros (Ivan Mendes) le permetta di notare una strana scena: un insolito viavai di operai. Carmen decide di dare un’occhiata in fabbrica e trova i militari della Guardia Coloniale intenti a perquisire lo stabilimento. Quel che le dice un soldato suona inverosimile: sua padre non è più il proprietario! Un salto e ci ritroviamo a Robledillo ai giorni nostri. Tirso (Oliver Ruano) si accorge che il suo albergo e il suo bar sono sempre più vuoti. Sarà Julia (Laura Ledesma) a prestare ascolto alla sua preoccupazione, confidandogli a sua volta i problemi dell’ebanisteria.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 novembre al 2 dicembre)

Tra Carmen e Victor potrebbe esserci un riavvicinamento, ma… Ma lei è così angosciata dalla partenza di Kiros per il Camerun che finisce per parlarne con Enoa. Purtroppo papà Francisco sorprende le due e impone a Carmen di dire la verità su quest’altro uomo. Ventura crede a Ines ed è convinto che Angel gli abbia rubato la valigetta con soldi e documenti. Julia scopre che la madre ha messo in vendita la loro casa. Se il malumore tra Julia ed Elena persiste, Cloe ed Erik sono sempre più in sintonia.

Le anticipazioni dal 5 al 9 dicembre