“Un altro domani”, le anticipazioni: Carmen ora vuole vivere davvero

Carmen (Amparo Piñero) è certa del fatto che Victor (Jon Lopez) abbia scoperto la sua storia con Kiros (Ivan Mendes). Il loro fidanzamento, dunque, è finito. I due ragazzi ora si allontanano e forse per lei è giunto il momento di vivere appieno la sua vita, seguendo la strada del cuore. E questa strada la percorrerà fianco a fianco di Kiros, il suo vero amore. Carmen, però, ignora un paio di cose importanti. Non sa, per esempio, che il comportamento di Victor è mosso da una preoccupazione ancora più grande: i progetti “politici” di suo padre Ventura (Iago Garcia). E non sa neppure che Kiros ha ricevuto un messaggio in cui gli si intima di troncare con Carmen. Cos’ha in serbo il futuro per Carmen? Venendo ai giorni nostri, anche la relazione tra Julia (Laura Ledesma) e Sergio (Miguel Brocca) sembra finita. Lui cerca in tutti i modi di recuperare il loro rapporto, sperando di farsi perdonare il fatto di aver letto il diario di Carmen che mai Julia avrebbe condiviso con chicchessia. Julia, per altro, sente solo il bisogno di condividere il suo disagio con altri che non siano, ahilui, Sergio.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 20 gennaio)

Victor è sempre più travolto dagli eventi: l’incidente al Club vissuto con Francisco lo ha messo in difficoltà; in più, è sconvolto da quanto appreso dalla Guardia Coloniale. Alicia è delusa dall’incontro con Patricia: parlando con Linda ammette di aver capito che Angel non la ama. Angel, dal canto suo, tace ad Alicia di sapere la verità sull’avvelenamento di Ines. A Robledillo, Julia è sempre più in crisi per la rottura tra i suoi genitori. Tirso cerca invano di consolare Olga. Cloe ricomincia a scrivere a Dani e Maria non sa se dirle la verità sul “ragazzo”.

Le anticipazioni al 23 al 27 gennaio