“Un altro domani”, le anticipazioni: che aiuto inaspettato

Le anticipazioni della settimana dal 18 al 22 luglio

La vendita dei mobili ha salvato suo padre dal fallimento e ha evitato alla famiglia la vergogna di una fuga dalla colonia? Bene! Ora la creazione di un mobilificio ridarà alla sua famiglia un’adeguata prosperità! Carmen (Amparo Piñero) pensa, in totale buona fede, di aver raddrizzato la situazione dei Villanueva. Ma un imprevisto la riprecipita in mezzo ai guai: Agustina (Mar Vidal) si ammala e la ragazza molla tutto per accudirla. Di questo approfitterà Patricia (Silvia Acosta)… Ai giorni nostri, invece, Julia (Laura Ledesma) deve subire un nuovo stop al progetto dell’ebanisteria: finché il proprietario dei locali non darà il suo assenso, l’attività non potrà partire. Ma chi è questo misterioso e bizzoso personaggio?