“Un altro domani”, le anticipazioni: che ci sia un Leo nel futuro di Laura?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 26 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

La notizia cade su Julia (Laura Ledesma) come una valanga: inattesa, non arginabile e potenzialmente dannosissima. Al gran caos della sua vita, già segnata dalle difficoltà con Sergio (Miguel Brocca), dalla faticosa ripresa dell’ebanisteria e dai veleni sparsi dal misterioso sito web, ecco che si aggiunge il fatto che Diana (Cristina de Inza) ha preso un’aspettativa dal lavoro per poter stare più tempo con lei. Come arginare l’iperattività della mamma? Julia gioca la carta “Leo” (Juanlu Gonzalez): chiede allo psicologo di aiutarla a sconfiggere lo stress. E la scelta si rivela azzeccata, perché Leo non è così insopportabile come sembrava. Tutt’altro… E insieme a lui si possono fare anche piani efficaci per “contenere” Diana. Facendo un salto nel passato, a Rio Muni ci troviamo di fronte alla “metamorfosi” di Kiros (Ivan Mendes). Il ragazzo sembra aver proprio capito che la strada per migliorarsi passa dallo studio, e quindi si offre a Ines (Barbara Oteiza) per aggiustare tutto ciò che è rotto in libreria in cambio di sconti sui libri.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 19 maggio)

Dopo l’ennesima lite legale, Sergio capisce che deve spegnere la sua ossessione per Julia e chiude le ostilità rendendole la sua quota nella società. Julia, dunque, riavvia l’attività con entusiasmo e promuove Elena. Nel frattempo, però, un articolo sul sito Julimaria crea nuovo malanimo. Jaime lascia Robledillo senza pagare il conto all’albergo di Tirso. Tirso si avvicina sempre più a Olga, ma c’è un ostacolo: Erik. A Rio Muni Carmen mette in atto il suo piano per incastrare Patricia, la quale continua comunque a tramare contro Victor.

Le anticipazioni dal 22 al 26 maggio