“Un altro domani”, le anticipazioni: che cosa succede a Carmen?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 31 ottobre al 4 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

A Rio Muni c’è un problema: il comportamento di Carmen (Amparo Piñero) sta diventando sempre più strano. O forse di strano non c’è nulla: semplicemente Carmen non riesce più a stare sul binario sul quale tutti vorrebbero vederla correre… Fatto sta che una serata con Linda (Esperanza Guardado) si trasforma in un disastro. Carmen beve e beve ancora, così il giorno dopo si sveglia in ritardo e perde l’appuntamento con la famosa modista che Linda aveva preso per lei. Mentre Linda è inviperita, lo stato “mentale” di Carmen diventa un argomento caldo nelle chiacchiere malevole della comunità. Così che Victor (Jon Lopez), diviso tra rabbia e imbarazzo, decide di far sorvegliare la sua promessa sposa. Ai giorni nostri, invece, Julia (Laura Ledesma) e Sergio (Miguel Brocca) sembrerebbero aver trovato sia l’amore, sia la tranquillità economica per l’ebanisteria. Peccato che ora non ci sia più solo la perplessità di Elena (Aida de la Cruz) di fronte al ruolo di Sergio come socio. Anche Tirso (Oliver Ruano) è preoccupato: a lui non va giù il ritorno di fiamma tra i due ragazzi.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 28 ottobre)

Mabalé dice a Kiros di aver trovato armi nelle misteriose casse trasportate dai camion dell’azienda e Kiros gli dice di star fuori dalla faccenda. Victor cerca di farsi perdonare da Carmen, ma un mazzo di fiori non è sufficiente. Angel dà le dimissioni, ma Ventura gli chiede di andare a un’ultima riunione con i dirigenti delle aziende di tabacco. Ai giorni nostri, Julia dice a sua madre di aver ritrovato l’amore con Sergio: Diana è felicissima. Sergio, poi, si propone a Julia anche come socio: così potranno pagare la forte multa fatta dalla Previdenza sociale.

Le anticipazioni dal 31 ottobre al 4 novembre