“Un altro domani”, le anticipazioni: che fine avrà fatto Enoa?

La situazione di Enoa (Edith Martinez Val) si fa sempre più complicata. La povera cameriera è in una tempesta di emozioni, è davvero angosciatissima. Carmen (Amparo Piñero) se ne accorge e in qualche modo non smette di tenerla sotto controllo. Un giorno, però, la cameriera non si presenta al lavoro: a quanto pare si è volatilizzata! Carmen, dunque, decide di cercarla subito. Quando si accorge, però, che nessuno sa nulla del destino di Enoa, Carmen si convince che le sia successo qualcosa di grave e chiede l’aiuto di Kiros (Ivan Mendes) per trovarla. Carmen non può neppure immaginare quale sia il motivo della scomparsa di Enoa: è qualcosa che, come scoprirà e scopriremo, segnerà profondamente la sua vita. Torniamo, ora, ai nostri giorni, a Robledillo, per trovare un’altra persona angosciatissima: Maria (Kenai White). A questo punto, infatti, la fa quasi impazzire l’idea che Erik (Alex Mola) possa tradire il suo segreto e cioè rivelare a Cloe (Gloria Camila Ortega) che in realtà Dani è lei. Decide dunque di fare qualcosa, perché non vuole rovinare per sempre la sua amicizia con Cloe.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 febbraio)

Julia lavora senza tregua per restituire i soldi a Sergio, ma la fatica è tale da farla svenire in ebanisteria. Elena convince Julia a prendersi una vacanza, ma questa porterà guai sia sul lavoro, sia nel “ritiro spirituale” dove Julia ha deciso d’andare e dove incontra mamma Diana e Leo, una persona molto interessante. Maria teme che Erik dica a Cloe che è lei a farsi passare per Dani. A Rio Muni, Angel e Ines vorrebbero che Ventura licenziasse Alicia, ma lei sventa il colpo ricattandoli. Carmen vorrebbe tornare a Madrid: perché?

Le anticipazioni dal 20 al 24 febbraio