“Un altro domani”, le anticipazioni: chi sparerà con questi fucili?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 28 ottobre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

Alle spalle della comunità coloniale di Rio Muni sta accadendo qualcosa di importante e, sicuramente, di pericoloso. L’indagine voluta da Patricia (Silvia Acosta) sui misteriosi traffici che avvengono attraverso i camion dell’azienda ha portato il fidato Mabalé (Boré Buika) a scoprire che le casse “clandestine” contengono delle armi. Quando Mabalé informa Kiros (Ivan Mendes) della sua scoperta, però, rimane spiazzato dalla sua risposta: Kiros gli consiglia di restare fuori dalla faccenda, e glielo dice per il suo bene. Nelle mani di chi finiranno queste armi di contrabbando? Ai giorni nostri, invece, Julia (Laura Ledesma) è alle prese con un nuovo problema. Se finalmente ha chiuso la “questione” di Sergio (Miguel Brocca) con Diana (Cristina de Inza) spiegandole tutto (e la mamma è felicissima del “ritorno di fiamma”), ora la ragazza si ritrova con le spalle al muro perché l’ufficio della Previdenza Sociale le ha fatto una super multa e non ha alcuna intenzione di cancellarla. Nel panico generale, Julia chiede aiuto a Sergio e lui, per cominciare, si propone come suo nuovo socio del laboratorio.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 21 ottobre)

Diana trova un calzino da uomo sotto il letto di Julia e si angoscia ancora di più. Cloe cerca di difendere Erik dalle accuse di essere un ladro, e in più decide di andare a Madrid per conoscere Dani, il che preoccupa Maria. Julia trova i soldi per saldare il debito con sua madre: ora il laboratorio è tutto suo! E non solo: Sergio le chiede di rimettersi ufficialmente con lei. Nel passato, Angel e Ines temono che Alicia riveli la loro relazione clandestina, e sarebbe un disastro. Carmen progetta di fuggire con Kiros dalla colonia.

Le anticipazioni dal 24 al 28 ottobre