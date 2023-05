“Un altro domani”, le anticipazioni: chi sta parlando così male di Julia?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’8 al 12 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Enrico Casarini







Julia (Laura Ledesma) è in una di quelle situazioni in cui anche chi non ci è mai passato sa perfettamente di non volerci passare. Pare proprio, infatti, che ogni suo movimento la porti dove c’è una seccatura. Nell’amarissima tensione in cui vive il tramonto del suo amore con Sergio (Miguel Brocca), con gli annessi e connessi del quasi sicuro fallimento di quel suo grande progetto di lavoro e vita che era l’ebanisteria, Julia trova una delle pochissime certezze che le restano nell’amicizia con Elena (Aida de la Cruz) e Maria-Dani (Kenai White). Sappiamo bene che anche loro non passano un momento “tranquillo” (dalla “questione di genere” di Maria-Dani alla comparsa a Robledillo dell’ex marito di Elena), eppure riescono a tirare su il morale di Julia. Peccato che Maria-Dani peschi su Internet un articolo velenoso su Julia e le dia un nuovo motivo di preoccupazione. Nel passato, invece, assistiamo alla nascita di un’alleanza tra Carmen (Amparo Piñero) e Ines (Barbara Oteiza). Lotteranno insieme contro Patricia (Silvia Acosta).

Il riassunto della scorsa settimana (dall’1 al 5 maggio)

Julia rompe le uova nel paniere a Sergio che avrebbe voluto vendere l’ebanisteria e invece si scontra con l’intransigente opposizione della ragazza, pronta ad andare in tribunale per difendere l’azienda. Elena teme che Maria-Dani si lasci “incantare” dal padre Jaime, ma ha comunque l’impressione che l’uomo sia cambiato in meglio. Mentre Victor soffre in carcere, Carmen indaga sempre più su Patricia; peccato chela signora se ne accorga. Tra le due donne c’è Francisco che non sa come comportarsi.

Le anticipazioni dall’8 al 12 maggio