“Un altro domani”, le anticipazioni: com’è amara la dolce vita di Carmen

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 all’11 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

Carmen (Amparo Piñero) all’improvviso capisce che la sua “dolce vita” ha in realtà un retrogusto amarissimo. Ora ci sono delle fotografie che la inchiodano alla sua responsabilità, e chi le ha scattate sa quale disastro succederebbe se finissero nelle mani del fidanzato Victor (Jon Lopez) o del futuro suocero Ventura (Iago Garcia). Così, com’era prevedibile, scatta un ricatto nei confronti di Carmen, e lei è molto goffa nel cercare di sistemare le cose. I problemi di Carmen non finiscono qui. Victor non ha apprezzato l’intervento con cui Kiros (Ivan Mendes) ha difeso la ragazza dal tizio che le faceva delle avances insopportabili, e così lo caccia dall’azienda. Riuscirà Carmen a trovare una soluzione? Ai tempi nostri, anche Julia (Laura Ledesma) deve risolvere un bel problema: far quadrare i conti dell’azienda dopo la multona dell’ufficio della Previdenza Sociale. Potrebbe cavarsela licenziando Elena (Aida de la Cruz), ma proprio non se la sente. E così ha un’idea alternativa… Ma c’è chi non è d’accordo con lei: Elena stessa!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 31 ottobre al 4 novembre)

Carmen è la favola della mondanità di Rio Muni: ne combina di tutti i colori. Victor la fa “sorvegliare” da Kiros, che interviene in suo aiuto quando un corteggiatore molesto la mette in difficoltà. Ma c’è qualcuno che spia i due ragazzi… Alicia fa di tutto per conquistare Angel, ma il ragazzo ha altro per la testa: qualcuno lo ha picchiato. Sergio è diventato anche socio di Julia e questo amareggia Elena e Tirso, che pensa di vendere l’hotel e andarsene per un po’. Sergio, però, non è sereno quanto Julia: Mario, infatti, gli instilla dei dubbi.

Le anticipazioni dal 7 all’11 novembre