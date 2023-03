“Un altro domani”, le anticipazioni: come liberarsi di Alicia?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

Angel (Ivan Lapadula) fa sempre più fatica a sopportare la situazione che si è creata con Alicia (Elena Gallardo). Che lei, anzi, ha creato… Per il ragazzo è più che evidente che Alicia cerchi di intromettersi in ogni aspetto della sua vita per dargli la direzione che lei stessa preferisce. Se in passato Angel ha tollerato tanta “aggressività”, ora ha raggiunto il limite. Ennesima angheria è la riunione con i Suarez voluta da Alicia e fissata proprio il giorno prima dell’esame d’ammissione alla scuola per diplomatici, cruciale per Angel. Come spezzare questa catena di intromissioni? Angel è esasperato, e ovviamente Ines (Barbara Oteiza) lo è altrettanto. Peccato che, quando arrivano alla determinazione di fare qualcosa, succeda che… Ai giorni nostri, invece, troviamo Julia (Laura Ledesma) alle prese con la crisi dell’ebanisteria. Dovrebbe farsi venire in mente un’idea per “reinventarla”, ma la sua creatività sembra essersi inaridita. Magari una cena con Tirso (Oliver Ruano) potrebbe tirarla su di morale, pensa Julia. Peccato che lui…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 febbraio al 3 marzo)

A Rio Munì, Mabalè cerca di convincere Kiros a non sposare Enoa: fare questo passo, dice, lo condannerebbe a una vita di infelicità! A Robledillo, invece, Sergio insiste sempre di più con Julia per riavere i suoi soldi e lei è veramente disperata, anche perché non riesce a condurre in porto un contratto molto interessante trovato da Olga. Julia, inoltre, si sente sempre più attratta da Tirso, il quale, però, vive una crisi molto complicata: non vuole che il sentimento che lo unisce a Olga abbia un futuro.

Le anticipazioni dal 6 al 10 marzo