“Un altro domani”, le anticipazioni: cosa non farebbe Carmen per Victor…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 16 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.10) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

La dedizione di Carmen (Amparo Piñero) per Victor (Jon Lopez) sembra non conoscere limiti. E si fa rischiosa. Preoccupata dall’altissima tensione che c’è in casa del poveretto, di nuovo in rotta di collisione col padre Ventura (Iago Garcia), Carmen non solo offre a Victor ospitalità a casa sua, ma insiste con papà Francisco (Sebastian Haro) affinché gli restituisca il posto di lavoro nell’ebanisteria. Tutto questo darsi daffare di Carmen, però, è colto come un’occasione da Patricia (Silvia Acosta), che può farsi forte del proprio zelo “professionale” e accusarla di trascurare il lavoro in azienda esortandola a mollare Victor. A questo punto Carmen è pronta per un gesto eclatante! Ai giorni nostri, a Robledillo c’è una ragazza che sente qualcosa di nuovo nel cuore. È Julia (Laura Ledesma), che si trova decisamente bene con il suo nuovo “amico” Leo (Juanlu Gonzalez). Ne parla con Elena (Aida de la Cruz), ma le chiede di non dire nulla a mamma Diana (Cristina de Inza), che non si “prende” con Leo. Lo psicologo, però, ha un segreto da svelare.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 9 giugno)

Victor rifiuta di schierarsi con Ventura, e Ines supplica Carmen di convincerlo. Linda cerca l’aiuto di Patricia per ottenere il Rio Club e capisce che ha fatto male a fidarsi di Angel, che trama alle sue spalle per diventare direttore del locale. Erik si è avvicinato a Mario, ma non capisce perché questi, invece, gli sfugga. Leo lascia casa di Julia e torna in albergo. Julia sospetta che ci sia lo zampino di mamma Diana. Tirso è nei guai: sente che l’amicizia con Julia si sta rovinando e vede che Erik non accetta che lui abbia una relazione con sua madre.

Le anticipazioni dal 12 al 16 giugno