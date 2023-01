“Un altro domani”, le anticipazioni: e Julia precipita sempre di più

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 20 gennaio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







Giù, sempre più giù… Julia (Laura Ledesma) non riesce a non precipitare, travolta com’è dal conflitto tra mamma Diana (Cristina de Inza) e papà Oscar (Manuel Regueiro). I suoi genitori si lasceranno alle spalle un disastro di macerie. Nessuno riesce a consolare la povera ragazza, ormai nervosissima, come hanno modo di verificare, in particolare, Tirso (Oliver Ruano) e Sergio (Miguel Brocca). Sergio, anzi, diventa la vittima principale delle arrabbiature di Julia, e ne soffre moltissimo, anche perché non riesce proprio a “entrare” nei pensieri del suo amore, non riesce ad aiutarla, a darle soluzioni. E così pensa “bene” di cercare qualche informazione in più nel diario di Julia. Ma sarà una buona idea quella di improvvisarsi spia? Nel passato, invece, troviamo un uomo in grande difficoltà. Francisco (Sebastian Haro) è terrorizzato dall’idea che si venga a sapere della lite al Club, e dunque continua a implorare Victor (Jon Lopez) di non dire nulla alla figlia Carmen (Amparo Piñero). Ma Rio Muni è troppo piccola e pettegola perché una cosa simile possa finire nel “dimenticatoio”.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 13 gennaio)

Il matrimonio di Diana e Oscar esplode: lui vorrebbe una separazione amichevole per vivere con Lian; lei non vuole concedergli nulla. Julia inizia a perdere la testa e ne fa le spese Olga, che si vede gettare nel cestino una soluzione per migliorare il lavoro dell’ebanisteria. Anche a Rio Muni esplode una guerra: Ines vuole licenziare Alicia, perché pensa che la sua gestione della libreria sia pessima. Alicia, però, la ricatta: se verrà cacciata, dirà a tutti che Ines tradisce Ventura con Angel! Victor e Francisco finiscono nei guai al Club.

Le anticipazioni dal 16 al 20 gennaio