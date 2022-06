“Un altro domani”, le anticipazioni: e nozze siano! Però…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 24 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) Enrico Casarini







Le anticipazioni della settimana dal 20 al 24 giugno

La passione riavvicina Julia (Laura Ledesma) e Sergio (Miguel Brocca). Una notte d’amore è sufficiente a cancellare ogni incomprensione e a farli tornare all’altare: si sposeranno, dunque, sia pure senza la grande festa sognata dalle famiglie. Il piccolo ricevimento si fa nell’albergo di Tirso (Oliver Ruano), sempre più triste per le delusioni che Julia gli “infligge”. Anche Julia, però, avrà presto di che intristirsi... Angosciata, invece, è Carmen (Amparo Piñero) quando scopre che gli operai della fabbrica paterna sono a un passo dal trasformare uno sciopero in una vera sollevazione. Decide così di andare al villaggio dei lavoratori per trattare, ma nella foresta rischia la vita.