“Un altro domani”, le anticipazioni: è rinato l’amore tra Carmen e Victor?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 al 6 gennaio su Canale 5 (da lun. a mer. ore 16.50, giov. e ven. ore 15.50 ) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

Dunque Carmen (Amparo Piñero) e Victor (Jon Lopez) torneranno a danzare insieme da bravi fidanzati? Parrebbe proprio di sì… E invece state attenti, perché c’è un trucco! La questione è che Patricia (Silvia Acosta) ha bloccato l’iniziativa di Carmen e Ventura (Iago Garcia): non sia mai che la ragazza, spalleggiata da quel “delinquente”, diventi una concorrente dell’azienda di famiglia avviando una sua ebanisteria! Carmen vuole davvero saldare il debito di suo padre con Ventura? Patricia non ha dubbi sul da farsi: la ragazza deve limitarsi a sposare Victor com’era nei patti! Facendo tesoro degli errori fatti in passato, Carmen parla della situazione con Kiros (Ivan Mendes) e i due innamorati convengono che sia meglio evitare colpi di testa e fingere di assecondare Patricia: così potranno rinforzare il loro legame in gran segreto. A Robledillo, invece, Julia (Laura Ledesma) ha un’idea: se Elena (Aida de la Cruz) non vuole tornare all’ebanisteria (teme di rovinare per sempre la sua amicizia con Julia) perché non assumere Olga (Monica Miranda)? Sergio (Miguel Brocca), però, è perplesso e quindi convince Julia a mettere Olga alla prova.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 al 30 dicembre)

Carmen rivela a Kiros ciò che sente per lui; poi propone a Ventura un’idea per saldare il debito: vendere i mobili anche fuori dalla Guinea; Ventura, invece, le propone di aprire un’ebanisteria tutta sua, di cui lui sarebbe socio: Carmen è titubante. Nel presente, Erik è arrabbiatissimo per l’arrivo di sua madre Olga e raffredda i rapporti con Tirso e Cloe (che ne soffre molto). Tirso propone a Olga di rimanere a Robledillo. Julia chiede a Elena di riprendere il suo lavoro, ma lei rifiuta. Oscar si presenta in paese con la socia Lian e spiazza Diana e Julia.

Le anticipazioni dal 2 al 6 gennaio