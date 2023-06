“Un altro domani”, le anticipazioni: ecco chi è veramente questo Leo…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’1 al 7 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16, sab. ore 15.40) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

Ora che arriva un po’ di luce in qualche angolo della sua vita che lui stesso ha cercato di tenere buio, la figura di Leo (Juanlu Gonzalez) si rivela sempre più ambigua. Se l’incontro con Sebas (Agustin Otòn), il direttore del suo giornale, gli ha fatto capire quanto ormai gli ripugnino gli articoli che ha scritto su Julia (Laura Ledesma), rimane il fatto che Leo non ha il coraggio di raccontarle la verità: è frenato dal timore delle reazioni della ragazza e di Sebas, pronto a rovinarlo raccontando lui stesso tutto a Julia. C’è un uomo, però, che da tempo s’è accorto che Leo non è quel che sembra: Mario (Chema Adeva). E Mario decide di affrontare la questione: «Leo, chi sei tu veramente?». Come reagirà il “giornalista mascherato”? Nel passato, troviamo una Carmen (Amparo Piñero) sempre più disorientata. Delusa da Victor (Jon Lopez), tenuta “lontana” da Kiros (Ivan Mendes), Carmen non può neppure immaginare che qualcuno a lei molto vicino sta per sfidare Ventura (Iago Garcia) e dunque si scatenerà una nuova battaglia.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 30 giugno)

Cloe è delusa da Maria/Dani, che non le ha detto nulla del suo “disagio” di genere. Il rapporto tra Julia e Leo va avanti tra alti e bassi. Leo è turbato per l’arrivo di Sebas a Robledillo. Diana decide di dare una svolta alla sua vita iscrivendosi a un sito di incontri. A Rio Muni, grazie alle pressioni di Carmen, Victor torna in azienda scatenando la furia di suo padre che fa aggredire la ragazza. La tensione cresce così tanto che Victor chiede perdono a Ventura e dà le dimissioni. Carmen la prende male. Linda ottiene il Rio Club, ma subito iniziano i problemi.

Le anticipazioni dall’1 al 7 luglio