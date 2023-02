“Un altro domani”, le anticipazioni: fra noi due ora è guerra aperta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 febbraio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







Faccia a faccia? Magari! Ormai Julia (Laura Ledesma) e Sergio (Miguel Brocca) sono una contro l’altro, la rottura è totale. Con tutta la buona fede del mondo e con una grandissima dose di ingenuità, la ragazza pensava che chiudere nuovamente il rapporto con Sergio sarebbe stato semplice. Lacrimoni e sospironi, certo, ma poi amici come prima. E invece il signor Cuevas Guzman (ormai dobbiamo chiamarlo così) è molto chiaro: rivuole subito i soldi investiti nella società! E così Julia inizia a lavorare senza sosta, come una matta. E crolla: finisce per svenire in bottega. Deve quindi accettare il consiglio di Elena (Aida de la Cruz) e prendersi qualche giorno di vacanza. Ma anche scegliere chi si prenderà cura degli affari si rivela un problema… Spostando l’attenzione sulle antiche vicende di Rio Muni, troviamo Victor (Jon Lopez) sempre più anima in pena. Se Francisco (Sebastian Haro) insiste perché recuperi il rapporto con sua figlia Carmen (Amparo Piñero), è di un altro padre che Victor si preoccupa, e cioè il suo: vuole venire a capo delle trame “rivoluzionarie” di Ventura (Iago Garcia).

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 febbraio)

Julia capisce di non amare più Sergio e decide di lasciarlo; lui, però, ha una reazione così forte e risentita da spiazzarla completamente. A Rio Muni, Linda mette una pulce nell’orecchio di Carmen: non sarà che tra Kiros ed Enoa ci sia del tenero? Carmen dunque cambia atteggiamento nei confronti di Enoa… E pure Francisco e Patricia se la prendono con lei: Enoa è troppo distratta sul lavoro! Angel e Ines cercano di capire come neutralizzare Alicia, la cui presenza “seducente” risulta sempre meno sopportabile per il ragazzo.

Le anticipazioni dal 13 al 17 febbraio