“Un altro domani”, le anticipazioni: Francisco in debito

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 29 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) Enrico Casarini







Le anticipazioni della settimana dal 25 al 29 luglio

Tanta fatica, e poi? Julia (Laura Ledesma) ora ha la sua ebanisteria, ma sta perdendo Tirso (Oliver Ruano), infastidito dall’ennesimo ritorno in scena di Sergio (Miguel Brocca), che ha deciso di fermarsi in paese per “ritrovare se stesso”. Per uscire da questo stallo, Julia accetta di girare un video per promuovere la bottega, ma il risultato è disastroso. O forse no? Carmen (Amparo Pinero), invece, capisce di dover combattere su tre fronti: non solo deve gestire la fabbrica e tenere d’occhio Patricia (Silvia Acosta), ma si rende conto anche che papà Francisco (Sebastian Haro) non sa gestire né l’attività né la sua passione per il gioco, e sulla testa dei Villanueva incombe un debito enorme da pagare.