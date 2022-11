“Un altro domani”, le anticipazioni: giù le mani da quello che è mio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 18 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







Il mistero delle casse di armi trasportate nei camion della fabbrica si fa sempre più fitto e, soprattutto, più pericoloso. L’ambiguo Ventura (Iago Garcia), infatti, minaccia Patricia (Silvia Acosta): se non gli renderà immediatamente le casse con tutto il loro terribile contenuto, lui si vendicherà su suo figlio Angel (Ivan Lapadula). Patricia, però, è un vero osso duro e non ha paura di tener testa a Ventura mettendolo alle strette: lei vuole sapere a chi e a che cosa servono quelle armi! Nel frattempo Angel si ritrova comunque impelagato in un altro problema, per certi versi più “frivolo”. Ines (Barbara Oteiza) è sempre più sospettosa nei confronti di Alicia (Elena Gallardo) e quindi cerca di convincere il ragazzo a non fidarsi di lei. Angel, però, la liquida trattandola come un’inutile gelosa. C’è un problema familiare anche ai giorni nostri. Julia (Laura Ledesma) non riesce a trovare un momento di tranquillità con Sergio (Miguel Brocca) senza ritrovarsi mamma Diana (Cristina de Inza) tra i piedi… E quindi inizia a pensare come togliersela dai piedi.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 all’11 novembre)

Carmen è terrorizzata all’idea che le foto compromettenti possano finire nelle mani del padre o del fidanzato, e il ricattatore la pressa. Nel frattempo la ragazza cerca di fare riassumere Kiros in fabbrica: anche qui, però, le cose sono complicate. Angel non sa decidersi: dimettersi o continuare a lavorare con Ventura? Ai giorni nostri, Julia è alle prese con la multa dell’Ufficio di Previdenza Sociale; per non licenziare Elena, decide di ridurre lo stipendio a tutti. Ma è proprio Elena che si oppone a questo “risparmio forzato”.

Le anticipazioni dal 14 al 18 novembre