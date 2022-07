“Un altro domani”, le anticipazioni: il ciclone Julia vuole travolgere Tirso

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’1 al 5 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) Enrico Casarini







Dal disastro al trionfo il passo può essere breve. Julia (Laura Ledesma) lo capisce quando il video che doveva condannarla al ridicolo si rivela, invece, la molla per lanciare l’attività dell’ebanisteria. E ora chi la ferma più! S’impegna addirittura a coordinare le attività per mantenere Robledillo nella lista dei borghi più belli di Spagna, e per farlo decide di scuotere Tirso (Oliver Ruano). Del resto un tempo era lui a occuparsi di questa incombenza, mentre oggi appare sempre più mogio e negativo. Riuscirà Julia a farlo uscire dalla sua abulìa? Guardando al passato, invece, chi è mogissimo è Victor (Jon Lopez). Non gli è mai capitata una situazione come questa: il grande rubacuori non riesce a conquistare l’attenzione di Carmen (Amparo Piñero)! In effetti lei sembra avere occhi e pensieri solo per Kiros (Ivan Mendes): quando lo vede, sente le farfalle nello stomaco… Fino a quando Kiros non si presenta a un appuntamento e Carmen inizia a sentire che forse tra loro c’è qualcosa che non va, mentre tra Victor e lei potrebbero aprirsi nuovi, interessanti scenari.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 luglio)

Tirso si sente sempre più lontano da Julia. Lei, del resto, è angosciata dall’ennesimo ritorno di Sergio e, soprattutto, dalle difficoltà dell’ebanisteria, a cui cerca di porre rimedio realizzando un video che diventa virale, ma che Julia giudica disastroso. Maria e Chloe sono bersaglio di atti di bullismo omofobo. Nel passato, Carmen scopre che la disonestà del padre mette a repentaglio l’azienda, e nessuno è più disposto ad aiutarla. Patricia propone al creditore Ventura di non riscuotere il debito: in cambio convincerà Carmen a sposare Victor.

Le anticipazioni dall’1 al 5 agosto