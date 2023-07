“Un altro domani”, le anticipazioni: il dramma di Tirso sconvolge tutti

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 21 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45, sab. ore 15.40, dom. ore 15.30) Enrico Casarini







La infinita storia tra Julia (Laura Ledesma) e Tirso (Oliver Ruano) ha una svolta drammatica. L’ennesimo tesissimo faccia a faccia, nelle strade di una Robledillo apparentemente deserta, sembra portarli alla definitiva resa dei conti, perché uno dei due fa la “domanda delle domande”: “Ma vuoi stare con me o no?”. Non c’è, però, risposta: spuntata dal nulla, un’automobile travolge Tirso, che finisce all’ospedale con un grave trauma cranico, che lo lascia semi-incosciente. Tutti rimangono sconvolti e molti cercano di andare a trovare Tirso: primo tra tutti è Erik (Alex Mola), tornato da Tenerife proprio per incontrare lo zio. Solo Julia non se la sente di entrare in quella camera d’ospedale… Anche a Rio Muni è il tempo per un grande chiarimento: finalmente Francisco (Sebastian Haro) ha capito di che pasta malvagia sia fatta Patricia (Silvia Acosta) e la caccia di casa (ma non ancora dalla fabbrica…). Ma la cattiveria di Patricia è tale che già il giorno dopo inizia a tessere una nuova trama. E questa volta attacca suo figlio Angel (Ivan Lapadula).

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 14 luglio)

Julia non perdona Leo. Tirso va in carcere dal fratello Jorge per dirgli della relazione con Olga; Jorge gli chiede di contattare il suo avvocato e questi gli rivela che fu Olga a denunciare Jorge. Olga decide di partire e Tirso è sconvolto. Victor propone a Carmen di andare in America: lei rifiuta per non lasciare papà Francisco da solo. La campagna elettorale a Rio Muni si fa sempre più accesa. Gli sviluppi delle indagini sulla morte di Alicia mettono Angel e Ines nei guai. Kiros sabota la fabbrica di Francisco. Victor chiede a Carmen di sposarlo.

