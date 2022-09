“Un altro domani”, le anticipazioni: il dubbio di Carmen

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.45) Enrico Casarini







Le anticipazioni della settimana dal 5 al 9 settembre

Victor (Jon Lopez) non ha dubbi: Carmen (Amparo Piñero) non è felice del loro fidanzamento. La donna, infatti, è freddissima di fronte alla prospettiva di impostare una vita al fianco di un uomo solo per sistemare i debiti di suo padre Francisco (Sebastian Haro). Ma è invece ancora attratta dall’idea di fuggire da Rio Muni. Ci pensa Patricia (Silvia Acosta) a riportarla alla realtà: o farà la “brava” sposando Victor o lei la distruggerà. Victor, invece, mantiene una certa tenerezza nei suoi confronti e le chiede semplicemente se lei lo ama. Ai giorni nostri, invece, Julia (Laura Ledesma) scopre di essere incinta nel momento più “scomodo” di sempre, ovvero quando Diana (Cristina de Inza) decide di trasferirsi a casa sua. Come tenere nascosta la gravidanza?