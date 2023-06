“Un altro domani”, le anticipazioni: il grande progetto di Linda

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.10) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

Il destino gioca con Linda (Esperanza Guardado). Nel momento in cui sembrava destinata a tornare a Madrid perché non aveva più un soldo per vivere in colonia, ecco che arriva un progetto che le potrebbe cambiare la vita, naturalmente facendola rimanere. Potrebbe rilevare la gestione del Rio Club! Del resto, se non ha i soldi, ha il carattere e la popolarità per farlo: non c’è a Rio Muni una persona “festaiola” e amichevole quanto lei! Al suo fianco ci sono Carmen (Amparo Piñero) e, soprattutto, Angel (Ivan Lapadula): coi problemi che ha, il loro aiuto sarà necessario. Linda ancora non sa che la questione più complicata non è quella economica: ha dei rivali e presto se ne accorgerà. Anche ai nostri giorni c’è una persona molto in ansia. Elena (Aida de la Cruz) deve “combattere” su due fronti. Da una parte, deve farsi carico di un problema all’ebanisteria che, per amicizia, pensa bene di non condividere con Julia (Laura Ledesma). Dall’altra, c’è la questione della “nuova vita” di Maria-Dani (Kenai White): Elena l’accompagna all’associazione che aiuta i ragazzi trans… Ma questa visita non la tranquillizza.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 maggio al 2 giugno)

La situazione di Victor in carcere si fa disperata, così Carmen decide di ricattare Ventura: o lo tira fuori dalla cella, o lei mostrerà delle foto che denunceranno i suoi intrighi. Victor viene infine liberato, ma è una persona distrutta, che odia il padre e Rio Muni. A Robledillo Julia si avvicina sempre più a Leo, l’unico che apparentemente non l’accusa per gli articoli scandalistici sulla comunità. Quando, però, gli offre in affitto una stanza in casa, Diana si arrabbia: tra lei e lo psicologo non c’è proprio feeling. Le cose tra Erik e Mario paiono migliorare.

Le anticipazioni dal 5 al 9 giugno