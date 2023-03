“Un altro domani”, le anticipazioni: Julia è di fronte a un bivio terribile

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 24 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







Il cuore di Julia (Laura Ledesma) è a un bivio. È chiaro, però, che in questo momento la situazione è terribile. Non può scegliere quale “strada” prendere, perché appare fin troppo chiaro che entrambe siano sbagliate. Da una parte c’è la strada che porta a Sergio (Miguel Brocca). Julia sente che lui è stato il suo grande amore, ma oggi si ritrovano divisi e in una lite che si fa più amara ogni giorno che passa per gli screzi che continuano ad accumularsi. La seconda direzione porterebbe a Tirso (Oliver Ruano), di cui Julia sente di essere innamorata. Ma è chiaro che lui adesso pensa solo a Olga (Monica Miranda). Julia non può che chiedersi se il cuore finirà mai per portarla verso una giusta meta. Nel passato, Carmen (Amparo Piñero) ha non meno problemi. Se non altro, l’oscura vicenda della fuga di Victor (Jon Lopez) l’aiuta a far finta di non soffrire per la scelta fatta da Kiros (Ivan Mendes) di sposare Enoa (Edith Martinez Val) per dare un padre al bimbo che lei aspetta. Peccato che un giorno Ventura (Iago Garcia) e i suoi scagnozzi irrompano in casa di Carmen per cercare lì Victor.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 marzo)

Julia rimane sconvolta quando vede Tirso e Olga baciarsi. I due, intanto, vanno alla ricerca di Erik, scomparso dopo la litigata con sua madre. Maria finalmente riesce a parlare con la madre della sua vera identità sessuale: Elena è choccata. Nel passato, la comunità di Rio Muni è turbata dalla notizia del suicidio di Alicia; ma sarà stato vero suicidio? Scoppia il “caso Victor”: il ragazzo è fuggito per non venire arrestato dalla Guardia Coloniale con l’accusa di alto tradimento. Carmen non crede all’accusa e si mette in cerca della verità.

Le anticipazioni dal 20 al 24 marzo