“Un altro domani”, le anticipazioni: Julia non ha un attimo di tregua

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 novembre al 2 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50)







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

Quanto è complicato cercare di fare sempre la cosa giusta! Julia (Laura Ledesma) lo sta scoprendo sulla sua pelle, tanto nella vita privata quanto sul lavoro. Per prima cosa deve gestire una crisi familiare che esplode all’improvviso. Nonostante dica la sua qualunque cosa, l’onnipresente e assillante mamma Diana (Cristina de Inza) a quanto pare si è “solamente” dimenticata di dire a sua figlia che la casa di famiglia non è in ristrutturazione, ma è in vendita… Povera Diana, ora vuole essere capita: non poteva dare un simile dolore a Julia. Peccato che la verità venuta a galla “casualmente” sia cento volte più dolorosa per la ragazza. Per Julia è doloroso anche gestire l’amica e dipendente Elena (Aida de la Cruz): tutto ciò che ha fatto, di nascosto, per non cacciarla le si ritorce contro, visto che Elena non accetta la riduzione dell’orario di lavoro. Le cose non migliorano quando gettiamo uno sguardo a Rio Muni, nel passato. La crisi tra Carmen (Amparo Piñero) e Victor (Jon Lopez) sembra sulla via della soluzione. Ma Carmen non riesce proprio a dare pace al suo cuore e pensa ancora a Kiros (Ivan Mendes)…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 novembre)

Diana va a dormire in albergo da Tirso per non pesare troppo su Julia e Sergio, ma l’indomani è subito a casa loro, e anche Sergio capisce che è arrivato il momento di spiegarle (o almeno provarci) quanto lei pesi sulla coppia. Maria vede Cloe abbattuta e distratta, e cerca di aiutarla. Nel passato, Linda e Ines cercano di arginare la spaccatura tra Carmen e Victor: grazie a loro almeno si riparlano. Francisco racconta a Carmen di come ha conosciuto Kiros, e trova l’occasione per passare una serata di confidenze con Patricia.

Le anticipazioni dal 28 novembre al 2 dicembre