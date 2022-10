“Un altro domani”, le anticipazioni: Julia non sa quale sorpresa l’aspetta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 21 ottobre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







Julia (Laura Ledesma) è sempre più agitata. In lei non cresce solo l’ansia per la traballante segretezza della rinnovata storia d’amore con Sergio (Miguel Brocca), visto che mamma Diana (Cristina de Inza) ha “capito” che nella vita di Julia adesso c’è qualcuno e vuole capire chi possa mai essere. Purtroppo ora torna sul tavolo anche la questione della sopravvivenza della sua piccola fabbrica di mobili. Julia teme che il laboratorio sia arrivato alla fine della corsa, dal momento che non riesce neppure a trovare i soldi per chiudere il debito che ha con sua madre. Decide così di chiudere l’attività e salutare, con gran tristezza, i collaboratori. All’improvviso, però… Anche nel passato c’è qualcuno che è afflitto da una storia d’amore. Qui, però, di amore in gioco ce n’è poco. Il giorno del matrimonio di Carmen (Amparo Piñero) con Victor (Jon Lopez) si avvicina sempre più, e la buona società della cittadina coloniale di Rio Muni è in attesa del ricevimento durante il quale il giovane Velez de Guevara chiederà ufficialmente la mano di Carmen. Carmen, però, studia con Kiros (Ivan Mendes) un progetto ben diverso…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 10 al 14 ottobre)

Tirso non vuole ospitare nel suo hotel la Giornata del Mobile organizzata da Julia e Sergio. I due, per altro, continuano a godersi il loro flirt clandestino. In paese continuano i furti e i sospetti convergono su Erik, il nipote di Tirso. Nel passato, Carmen è sempre più intrattabile e scarica la tensione su Kiros, che a un certo punto esplode mettendola in difficoltà. Patricia, intanto, continua le sue indagini sulle misteriose casse trasportate dai camion dell’azienda. Ventura, però, ha capito che qualcuno ficca il naso nei suoi traffici.

Le anticipazioni dal 17 al 21 ottobre