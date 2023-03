“Un altro domani”, le anticipazioni: Kiros è angosciato ed Enoa decide per lui

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 al 31 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







Mentre Rio Muni è sconvolta da due eventi che riguardano tutta la comunità, ovvero il misterioso suicidio di Alicia (Elena Gallardo) e la fuga di Victor (Jon Lopez), accusato di tradimento, c’è un altro dramma, più privato, che si sta per consumare. Abbiamo capito che Kiros (Ivan Mendes) ha accettato di sposarsi con Enoa (Edith Martinez Val) per dare un padre al bimbo che la cameriera porta in grembo. Il ragazzo non è affatto convinto di fare la cosa giusta per sé; teme che questo gesto di grande bontà finisca per rovinargli la vita. Tanto turbamento scompare in un attimo, però: Enoa dice a Kiros che vuol fare saltare le nozze, perché è chiaro che tra loro non c’è amore. Ora, però, Enoa deve dare la notizia a Patricia (Silvia Acosta) e Francisco (Sebastian Haro). C’è una sorpresa anche nella Robledillo dei nostri giorni: Sergio (Miguel Brocca) propone a Julia (Laura Ledesma) di tornare insieme! Quando Julia, però, gli dice di non sentirsela, Sergio s’infuria. La sua promessa è chiara: d’ora in poi punterà solo a farla soffrire.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 marzo)

Carmen cerca di superare il dolore per aver “perso” Kiros dandosi da fare in ogni modo per rintracciare Victor e scagionarlo dall’accusa di tradimento. Tra Ines e Angel, intanto, si alza la tensione: si accusano a vicenda per la morte di Alicia. Ines, oltre tutto, scopre che gli abitanti di Rio Muni “boicottano” la sua libreria: non vogliono avere a che fare con la madre di un traditore. A Robledillo, Julia s’interroga sul suo futuro: chiusa la storia con Sergio e capito che Tirso è legato a Olga, ci sarà mai un compagno per lei?

Le anticipazioni dal 27 al 31 marzo