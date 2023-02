“Un altro domani”, le anticipazioni: Kiros sta per fare un passo falso?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 febbraio al 3 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

Carmen (Amparo Piñero) riceve una notizia terribile da Francisco (Sebastian Haro) e Patricia (Silvia Acosta): Kiros (Ivan Mendes) ed Enoa (Edith Martinez Val) si sposeranno! Kiros vorrebbe spiegarle i motivi di questa decisione, ma Carmen non ne vuol sapere: è sconvolta e delusa dal comportamento di quello che pensava fosse il suo innamorato. Kiros, però, sente il bisogno di sfogarsi con qualcuno che possa comprendere cosa gli passa per la mente e nel cuore, e dunque si rivolge a Mabalé (Boré Buika). Mabalé lo ascolta, ma alla fine sente di dovergli dire una cosa: non sposi Enoa, perché questo lo renderà infelice. Torniamo ora a Robledillo, ai giorni nostri. La situazione di Julia (Laura Ledesma) ormai è disperata. Il “ritiro spirituale” non ha cancellato la richiesta di Sergio (Miguel Brocca), che anzi dà un ultimatum all’ex compagna: entro una settimana deve rendergli i suoi soldi! Julia, dunque, deve rimettersi a lavorare a testa bassa, senza tregua. Olga (Monica Miranda), però, sembra aver trovato un’occasione che potrebbe risollevare le sorti dell’azienda.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 febbraio)

Carmen cerca disperatamente di ritrovare Enoa, che non s’è presentata al lavoro e pare essersi volatilizzata. Carmen, però, non sa che scoprire il motivo della “fuga” della cameriera le cambierà la vita. Alicia fissa una nuova riunione con i Suarez e Angel è irritato per il fatto di essere coinvolto: l’incontro, infatti, si terrà il giorno prima del suo esame d’ingresso alla scuola diplomatica. Maria è ancora terrorizzata all’idea che Erik possa rivelare a Cloe che il misterioso Dani a cui lei tiene tanto, altri non è che lei.

Le anticipazioni dal 27 febbraio al 3 marzo