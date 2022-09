“Un altro domani”, le anticipazioni: la felicità di Julia è in pericolo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 al 30 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







La imprevista storia d’amore “clandestina” tra Julia (Laura Ledesma) e Sergio (Miguel Brocca) sembra procedere senza intoppi. Hanno addirittura un grande progetto: organizzare una Giornata del Mobile per promuovere i prodotti dell’ebanisteria. Sulla ritrovata felicità, però, incombono due ombre. Per prima cosa si accorgono che Tirso (Oliver Ruano) ha qualcosa che non va, tanto da rifiutarsi di ospitare la “fiera” nel suo hotel. Poi cresce l’ansia per le azioni di mamma Diana (Cristina de Inza): come potrebbe prendere la notizia del nuovo legame di sua figlia con Sergio? Intanto in paese tanti iniziano a guardare di traverso il nuovo arrivato Erik (Alex Mola), il nipote di Tirso: avvengono molti furti e ci si chiede se il giovane non sia fatto della stessa pasta del padre, che è rinchiuso in galera per un omicidio… Nel passato, intanto, Carmen (Amparo Piñero) è sempre più nervosa per le nozze con Victor (Jon Lopez), perché il “promesso sposo” sembra proprio assente. Ventura (Iago Garcia) affida ad Angel (Ivan Lapadula), il suo nuovo “uomo di fiducia”, una valigetta molto importante e gli dice che non dovrà mai perderla di vista!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 23 settembre)

Dopo la separazione, Julia e Sergio sembrano aver trovato un’intesa perfetta, tanto da riprendere segretamente a frequentarsi e lavorare insieme con gran lena. Nel passato, Victor fa sempre più fatica a occuparsi delle mille questioni della fabbrica; anche Carmen è molto stressata dalla preparazione del matrimonio: solo Kiros l’aiuta. Ventura sembra convinto che Angel possa avere un futuro come uomo d’affari. Patricia chiede a Mabale di indagare sui carichi misteriosi che viaggiano sui camion dell’azienda.

Le anticipazioni dal 26 al 30 settembre