“Un altro domani”, le anticipazioni: la profonda depressione di Tirso

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 28 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45, sab. ore 15.40, dom. ore 15.30) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

Il progetto di matrimonio di Carmen (Amparo Piñero) e Victor (Jon Lopez) viene travolto da un evento di incredibile violenza: proprio nel giorno delle nozze, qualcuno spara a Ines (Barbara Oteiza) e la donna muore. Se i promessi sposi sono increduli e disperati, l’intera comunità di Rio Muni sprofonda nell’angoscia e nel terrore per l’accaduto. Chi sembra perfettamente padrona di sé è Patricia (Silvia Acosta), che si mette a disposizione di Ventura (Iago Garcia) per aiutarlo a superare il trauma della morte della moglie. Quando però Angel (Ivan Lapadula) confida a Carmen tutti i segreti della sua relazione con Ines, Carmen inizia a sospettare che sia stata proprio Patricia ad ammazzare la donna. Ai giorni nostri, gli amici continuano a essere preoccupati per le condizioni di Tirso (Oliver Ruano). Neppure un confronto tra lui e Julia (Laura Ledesma) è utile a farlo uscire dal suo stato di prostrazione. E non solo: a cena a casa di Elena (Aida de la Cruz), Tirso ha un mancamento. Che cosa gli sta succedendo?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 21 luglio)

Francisco caccia di casa Patricia. Angel confessa a mamma Patricia di avere una relazione con Ines.Quando quest’ultima viene a saperlo, si spaventa e fa una mossa a sorpresa: propone a Ventura di ospitare Patricia a casa loro. È una mossa per tenerla “sotto controllo”. Linda confida a Carmen di essere diventata la proprietaria del Rio Club. Ventura continua a gettare zizzania per far saltare le nozze. Francisco vince le elezioni al Circolo degli imprenditori. Tirso riprende conoscenza, e appare confuso… Ma è un trucco.

Le anticipazioni dal 22 al 28 luglio