“Un altro domani”, le anticipazioni: Laura chiede ancora aiuto a Sergio

Enrico Casarini







Le anticipazioni della settimana dal 4 all'8 luglio

Il grande sogno di emancipazione di Julia (Laura Ledesma) si rivela una complicazione inaspettatamente grande. Le macchine dell’ebanisteria a cui la ragazza vuol dare nuova vita hanno mille problemi e lei deve nuovamente ricorrere all’aiuto di Sergio (Miguel Brocca) per sistemarle. Inutile dire che lui vede in questa situazione un’occasione per “riconquistarla”. Una storia d’amore che sembra ritrovare pace, però, c’è: Samuel (Mario Garcia) si riavvicina a Cloe (Gloria Camila Ortega). Indietro nel tempo, invece, anche Carmen (Amparo Piñero) si trova in grossi guai. Suo padre è sommerso dai debiti e vuole andarsene dalla colonia. Ma la ragazza ha un’idea: vende i preziosi mobili di casa!