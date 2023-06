“Un altro domani”, le anticipazioni: le manovre di Patricia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 30 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.10) Enrico Casarini







Disastro era la vita in casa Velez de Guevara e disastro rimane. E pesa sempre di più su tante vite di Rio Muni. Ventura (Iago Garcia) sembra perdere il lume della ragione di fronte alla cocciutaggine con cui il figlio Victor (Jon Lopez) si ostina a non chiedergli scusa e a non schierarsi al suo fianco. In particolare, è l’ambigua Patricia (Silvia Acosta) a essere preoccupata per la situazione. Quando sa che in azienda è stata organizzata una piccola festa per il ritorno di Victor, la sua paura arriva al massimo e parla con Ventura per placarne la sete di vendetta e cercare di sistemare le cose. Quando Ventura le dà un ultimatum, Patricia decide di raccontare a Victor dell’aggressione di Carmen (Amparo Piñero): il ragazzo è scosso e capisce che non può più ignorare la furia paterna. Ai tempi nostri, la posizione di Leo (Juanlu Gonzalez) è sempre più ambigua: da una parte, non si esalta quando Julia (Laura Ledesma) gli propone di tornare a casa sua; dall’altra, vorrebbe renderla felice con un regalo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 23 giugno)

Linda ottiene la gestione del Rio Club. Victor ritrova il lavoro all’ebanisteria, ma Carmen paga caro l’impegno per lui: dopo essere stata aggredita da uomini di Ventura (e di questo non dice nulla a Victor), inizia a pensare che l’ira dell’uomo d’affari possa causare disastri e ne parla con Enoa. Julia non capisce Leo: prima lui le confessa di essere stato abbandonato all’altare (come Sergio…), poi sembra lì lì per andarsene senza dirle nulla… Cloe è ferita perché Maria non le ha parlato del fatto di sentirsi un ragazzo, ovvero Dani.

Le anticipazioni dal 24 al 30 giugno