“Un altro domani”, le anticipazioni: madre e figlia a cuore aperto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 all'11 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45, sab. ore 15.40, dom. ore 15.30)







Il ritorno di mamma Dolores (Maria Blanco) nella vita di Carmen (Amparo Piñero) è un ciclone. Ogni sua mossa sembra fatta apposta per destabilizzare la ragazza. Se non altro, la decisione di Dolores e Francisco (Sebastian Haro) di far tornare Carmen a Madrid, spinge ad attuare un’idea finora solo accarezzata: il matrimonio tra Kiros (Ivan Mendes) e Carmen. Perché le nozze si possano celebrare, Carmen cerca di convincere la madre a rimanere nella colonia e a ricominciare una vita con papà Francisco. Il tentativo è utile solo a far sì che Dolores stia sempre più attenta alle mosse della figlia. Questa sorveglianza scatena una lite tra le due donne, che finalmente si svelano tutti i “segreti”. La conquistata trasparenza sarà fondamentale quando Dolores sorprenderà Carmen e Kiros in un momento cruciale. Ai giorni nostri, troviamo Tirso (Oliver Ruano) arrabbiato perché Dani (Kenai White) e Julia (Laura Ledesma) lo hanno visto baciare Elena (Aida de la Cruz) e, chissà come, la notizia si è diffusa per tutta Robledillo. In particolare, Tirso ce l’ha con Julia: non capisce come deve comportarsi con lei.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 luglio al 4 agosto)

Julia scopre che Mario è il vero autore dei fortunati romanzi su Mia Yako. Mario si arrabbia quando la notizia si diffonde. Mario inizia a raccontare a Julia la storia di nonna Carmen e del rapporto che ci fu tra loro: Julia è sconvolta da quel che sente. A Rio Muni arriva Dolores, la madre di Carmen. La donna non sa della relazione tra Francisco e Patricia, ma rimane colpita soprattutto dalla “libertà” di comportamenti di Carmen. Tra Carmen e Kiros, intanto, cresce l’intimità. Patricia cerca di convincere Angel a riallacciare i rapporti con Ventura.

Le anticipazioni dal 5 all’11 agosto