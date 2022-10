“Un altro domani”, le anticipazioni: nato sotto una cattiva stella

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 14 ottobre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

Sarà uno degli eventi mondani più attesi dall’alta società coloniale di Rio Muni, e sarà anche la mossa decisiva per sistemare la situazione patrimoniale della famiglia Villanueva, ma il matrimonio di Carmen (Amparo Piñero) e Victor (Jon Lopez) sta “nascendo” sotto una brutta stella. Il ragazzo, come abbiamo visto, ha il morale sotto i tacchi: il lavoro in fabbrica proprio non fa per lui, e lo sopporta sempre più faticosamente. L’atteggiamento di Victor si riflette su Carmen, che non solo ha i suoi dubbi sull’opportunità di queste nozze, ma di fronte all’abulia del fidanzato tende a perdere la pazienza. Schiacciato tra loro come un vaso di terracotta tra vasi di ferro, c’è Kiros (Ivan Mendes), che è costretto ad aiutare Carmen e la vede sempre più scontenta e lontana. Anche nella vicenda che si svolge ai nostri tempi, continua a tenere banco una storia d’amore complicata: quella dei neo-divorziati Julia (Laura Ledesma) e Sergio (Miguel Brocca). All’orizzonte del loro idillio segreto si profila sempre più netta la figura di Diana (Cristina de Inza). Quanto ancora potrà mancare al momento in cui la signora capirà che cosa sta succedendo tra sua figlio e il suo ex genero?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 7 ottobre)

Ventura cerca di far entrare Angel nel bel mondo degli uomini d’affari di Rio Muni e lo tratta come se fosse un mentore impegnato a garantire un futuro a un giovane protetto. Ma le sue vere intenzioni non sono chiare, come non è chiaro un incarico che Ventura dà ad Angel: tenere con la massima cura una certa valigetta… Patricia, intanto, continua a seguire le indagini di Mabale sui carichi misteriosi dei camion aziendali. Il rinnovato rapporto tra Sergio e Julia porta all’ideazione di una “fiera” in paese.

Le anticipazioni dal 10 al 14 ottobre