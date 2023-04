“Un altro domani”, le anticipazioni: non c’è dialogo tra Sergio e Julia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’1 al 5 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

A questo punto, sul mobilificio di Julia (Laura Ledesma) si possono dire alcune cose: non è chiaro quale sarà il suo domani; pare chiaro, invece, che di questo domani non faranno parte né Julia, né Sergio (Miguel Brocca); è certo, infine, che i due continuano a litigare anche sulla strada da prendere per giungere al domani. Nel loro “tira-e-molla”, adesso Sergio vorrebbe vendere subito, mentre Julia è pronta a tutto pur di tentare un altro salvataggio dell’azienda. Prima di arrivare a uno scontro in tribunale, però, Julia decide di fare un ultimo tentativo di dialogo con Sergio. Peccato che il suo atteggiamento positivo venga “gelato” da una sorpresa: i social stanno impazzendo per un articolo cattivissimo sulla vita di Julia. Chi lo ha postato? Con un salto nel passato, ora, arriviamo a Rio Muni. Carmen (Amparo Piñero) continua a darsi da fare per scagionare Victor (Jon Lopez) e inchiodare Patricia (Silvia Acosta). Kiros (Ivan Mendes) è al suo fianco, ma sente di non poter fare più di tanto: inizia a capire quanto pesa il colore della sua pelle.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 28 aprile)

Carmen scopre che Ventura rifornisce di armi i ribelli; al contempo, però, si trova incastrata quando la sua firma compare con quelle di Francisco e Patricia sotto una “lettera aperta” contro Victor pubblicata dal giornale di Rio Muni. Dietro a tutto questo c’è Patricia. In carcere, intanto, Victor subisce anche le angherie da parte di chi ha conti in sospeso con suo padre Ventura. Angel e Ines continuano a litigare sul “caso Alicia”. Julia pare rassegnata a liquidare l’azienda. Elena è angosciata dal ritorno dell’ex marito Jaime.

Le anticipazioni dall’1 al 5 maggio