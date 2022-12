“Un altro domani”, le anticipazioni: non ci sono più certezze per Carmen

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 23 dicembre su Canale 5 (da lun. a mer. ore 16.50, giov. e ven. ore 15.50 ) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani"

Carmen (Amparo Piñero) apparentemente non ha dubbi: se ne vuole andare da Rio Muni al più presto. D’altra parte la situazione le appare disastrosa da qualunque punto di vista, nei sentimenti come negli “interessi economici”. Il mondo che le gira intorno, però, sta generando nuove dinamiche che minano questa certezza. La principale “novità” che adesso si impone alla sua attenzione è nuovamente Kiros (Ivan Mendes). Come conciliare con ciò che Carmen prova veramente, la necessità (che lei ha subìto) di non avere più a che fare con lui per non metterlo in pericolo? Kiros, poi, ancora una volta si rivela la persona più affidabile che Carmen veda vicino a sé: è lui, infatti, che evita che Victor (Jon Lopez) combini guai irreparabili quando si ritrova completamente schiavo dell’alcol. Ai giorni nostri, le cose non sono più semplici per Julia (Laura Ledesma), che s’è trovata nella necessità di licenziare Elena (Aida de la Cruz) e ora deve fare i conti sia con la depressione dell’amica, sia col malumore dei colleghi di lavoro.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 16 dicembre)

Patricia vuole capire perché la Guardia Coloniale è stata mandata a perquisire la fabbrica: “torchierà” il tenente Sarralvo, che ha ordinato la spedizione. Alicia scopre che i soldi e i documenti “rubati” a Ventura sono, in realtà, nella libreria. Nel presente, Maria trova il coraggio di raccontare la sua storia alla riunione di una associazione di trans. Julia ed Elena litigano e si rinfacciano la responsabilità del fallimento di un ordine importante. Cloe rovina il tentativo di Tirso ed Erik di rilanciare l’hotel in occasione della Festa della Tapa.

Le anticipazioni dal 19 al 23 dicembre