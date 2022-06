“Un altro domani”, le anticipazioni: nozze in frantumi

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) Enrico Casarini







Niente, questo matrimonio non s’ha da fare. Questa volta, però, è la promessa sposa che decide di mandare all’aria tutto: Julia (Laura Ledesma), infatti, decide che non andrà all’altare con Sergio (Miguel Brocca). Com’è naturale, la scelta scatena il caos e Sergio chiede conto del “no” con decisione a Julia. Quando capisce che lei non ha alcuna intenzione di tornare indietro, non può che andarsene. Ma dove? Nella “storia parallela”, anche Carmen (Amparo Piñero) è alle prese con una relazione complicata: scopre che suo padre Francisco (Sebastian Haro) ha una “storia” con Patricia (Silvia Acosta), e non l’accetta.