“Un altro domani”, le anticipazioni: Patricia ha un sospetto

Enrico Casarini







Le anticipazioni della settimana dal 19 al 23 settembre

Non c’è giorno in cui la fabbrica di Francisco (Sebastian Haro) non riveli un mistero. Ora Patricia (Silvia Acosta) scopre che i camion non trasportano solo la merce a loro destinata, e in segreto ordina a Mabale (Boré Buika) di scoprire cosa contengano certe casse caricate di nascosto… In parallelo, nel microcosmo della fabbrica si sviluppano le vicende di Victor (Jon Lopez) e Angel (Ivan Lapadula). Victor è sempre più scontento del suo lavoro, perché teme che lo allontani da Carmen, quindi progetta di dimettersi, ma Carmen stessa gli dice di non farlo. Ben poco convinto, Victor accetta il suggerimento. Assai diversa è la situazione di Angel: a quanto pare Ventura (Iago Garcia) lo stima molto, addirittura vede per lui un destino da uomo d’affari, e questo dà una grande motivazione al ragazzo. Un giorno, però, Ventura gli affida una valigetta misteriosa… Ai nostri giorni, invece, Sergio (Miguel Brocca) e Julia (Laura Ledesma) si ritrovano in una strana situazione: ora che hanno divorziato, filano d’amore e d’accordo come mai prima, anche se non vogliono che questo sia notato. Hanno perfino l’idea di organizzare una sorta di fiera del mobile, convinti che possa aiutare l’attività di Julia. Ma c’è chi non vuole collaborare…