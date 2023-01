“Un altro domani”, le anticipazioni: se nonna Carmen fosse qui con me…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







Questa volta sembra proprio che quel che s’è rotto non s’aggiusterà. Julia (Laura Ledesma) sente che tra lei e Sergio (Miguel Brocca) si sta per mettere la parola “fine”. Come abbiamo già visto, la ragazza sente un disperato bisogno di aprirsi, di confidarsi, e dunque eccola parlare del suo amore sfiorito con mamma Diana (Cristina de Inza), per altro anche lei alle prese con un prossimo, complicato divorzio… Ed eccola anche chiacchierare con Mario (Chema Adeva). Con lui, però, l’argomento è diverso. Julia infatti gli parla di Carmen (Amparo Piñero), nonna mai conosciuta che in questi giorni sente vicina come non mai, non solo tra le pagine del diario, ma perfino nei sogni! Chissà che Carmen non l’aiuti a prendere una decisione sulla sua vita! A Rio Muni, invece, la “vera” Carmen è sballottata nell’ennesima tempesta di sentimenti: non solo litiga con suo padre per aver rotto il fidanzamento con Victor (Jon Lopez), ma non riesce neppure a convincere Kiros (Ivan Mendes) a spiegarle perché lui adesso abbia così tanti dubbi sulla loro relazione.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 27 gennaio)

Diana non accetta la separazione amichevole che le propone Oscar e lo lascia partire per la Cina senza neppure parlargli. La lite tra i genitori sconvolge Julia, che subisce un ulteriore colpo quando scopre che Sergio ha letto il diario di Carmen. Erik vuole riavvicinarsi al padre e legarsi di più a Cloe, ma lei ha “Dani” nel cuore. A Rio Muni, Carmen vede saltare il fidanzamento, ma non sa il vero motivo dello “strappo” di Victor; quando poi la ragazza crede di poter finalmente stare con Kiros riceve una doccia fredda.

Le anticipazioni dal 30 gennaio al 3 febbraio